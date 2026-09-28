کردپرس
دیدار استاندار حسکه با هیئتی از وزارت دفاع دولت موقت سوریه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۰:۵۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دیدار استاندار حسکه با هیئتی از وزارت دفاع دولت موقت سوریه

سرویس سوریه – استاندار حسکه با هیئتی از اداره کل وزارت دفاع دولت موقت سوریه دیدار و پرونده‌های اداری و نظامی و سازوکار هماهنگی و همکاری میان طرف‌های مربوط را بررسی کرد.

به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ از هیئتی از اداره کل وزارت دفاع دولت موقت سوریه استقبال کرد. در این دیدار، پرونده‌های اداری و نظامی استان و سازوکارهای هماهنگی و همکاری میان طرف‌های مربوط مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «نورالدین احمد» استاندار حسکه، از هیئتی از اداره کل وزارت دفاع استقبال کرد.

این هیئت متشکل از «سمیر اوسو» معاون وزیر دفاع در منطقه شرق و «حسین طالب» رئیس اداره کل وزارت دفاع بود.

در این نشست، پرونده‌های اداری و نظامی استان حسکه و سازوکارهای هماهنگی و همکاری میان طرف‌های مربوط بررسی شد.

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