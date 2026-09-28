به گزارش کردپرس، مراسم کلنگ‌زنی مجتمع مسکونی ویژه فرزندان ترخیصی بهزیستی مهاباد با حضور رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان شهرستان، خیرین نیکوکار و اعضای هیئت امنای خانه‌های «امین» و «روناک» برگزار شد.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۶۸۰ مترمربع و در قالب ۳ بلوک و ۳۰ واحد مسکونی با زیربنای مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و فرزندان ترخیصی خانه‌های «امین» و «روناک» مهاباد را تحت پوشش حمایتی خود قرار خواهد داد.

رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در این مراسم با قدردانی از خیرین نیکوکار مهاباد، فرماندار شهرستان و مجموعه دستگاه‌های اجرایی و همچنین هیئت امنای خانه‌های «امین» و «روناک»، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست پس از ترخیص از مراکز بهزیستی است و این طرح می‌تواند گام مؤثری در مسیر توانمندسازی و استقلال آنان باشد.