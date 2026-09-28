کردپرس
کلنگ زنی مجتمع ۳۰ واحدی برای فرزندان ترخیص‌شده بهزیستی مهاباد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۰:۳۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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کلنگ زنی مجتمع ۳۰ واحدی برای فرزندان ترخیص‌شده بهزیستی مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- کلنگ احداث مجتمع مسکونی ۳۰ واحدی ویژه فرزندان ترخیصی بهزیستی مهاباد با مشارکت خیرین نیکوکار، همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت و پیگیری فرمانداری این شهرستان به زمین زده شد تا گامی عملی برای تأمین مسکن و تسهیل ورود این فرزندان به زندگی مستقل برداشته شود.

به گزارش کردپرس، مراسم کلنگ‌زنی مجتمع مسکونی ویژه فرزندان ترخیصی بهزیستی مهاباد با حضور رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان شهرستان، خیرین نیکوکار و اعضای هیئت امنای خانه‌های «امین» و «روناک» برگزار شد.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۶۸۰ مترمربع و در قالب ۳ بلوک و ۳۰ واحد مسکونی با زیربنای مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و فرزندان ترخیصی خانه‌های «امین» و «روناک» مهاباد را تحت پوشش حمایتی خود قرار خواهد داد.

رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در این مراسم با قدردانی از خیرین نیکوکار مهاباد، فرماندار شهرستان و مجموعه دستگاه‌های اجرایی و همچنین هیئت امنای خانه‌های «امین» و «روناک»، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست پس از ترخیص از مراکز بهزیستی است و این طرح می‌تواند گام مؤثری در مسیر توانمندسازی و استقلال آنان باشد.

وی افزود: امروز در مهاباد فقط کلنگ احداث یک مجتمع مسکونی بر زمین زده نشد؛ بلکه برای تعدادی از فرزندان بهزیستی، مسیر رسیدن به یک زندگی مستقل، امن و باکرامت هموارتر شد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش خیرین در تحقق این طرح، خاطرنشان کرد: مشارکت خیرخواهانه مردم نیک‌اندیش مهاباد در این پروژه، نمونه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی و همراهی جامعه با فرزندان بهزیستی است و بی‌تردید چنین اقداماتی از باقیات‌الصالحات و سرمایه‌های ماندگار اجتماعی به شمار می‌رود.

بابایان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌ها تا زمان بهره‌برداری از این مجتمع، گفت: فرزندان بهزیستی پس از ترخیص نباید احساس کنند در مسیر زندگی تنها هستند؛ وظیفه ما این است که زمینه‌ای فراهم کنیم تا آنان با اطمینان و امید، آینده خود را بسازند. 
در این مراسم، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شهرستان مهاباد نیز با اعلام آمادگی، بر حمایت و همراهی در روند احداث و تجهیز واحدهای مسکونی تأکید کردند.

احداث این مجتمع مسکونی، با تکیه بر مشارکت خیرین و همراهی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، گامی مهم در حمایت از فرزندان ترخیصی بهزیستی و ایجاد بستر مناسب برای استقلال، توانمندسازی و آغاز زندگی مستقل آنان به شمار می‌رود.

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