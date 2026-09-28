خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۰:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
آتشسوزی مینیبوس در محور میاندوآب ـ مهاباد
سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از وقوع آتش سوزی برای یک دستگاه مینی بوس در مسیر میاندوآب به مهاباد به ٢ مصدوم خبر داد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۹:۱۵ گزارشی مبنی بر آتشسوزی مینیبوس در محور میاندوآب ـ مهاباد اعلام شد.
او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات بردهرشان هلالاحمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات امدادی، حریق مینیبوس توسط نیروهای امدادی مهار شد.
محبوبی بیان کرد: این حادثه ۸ حادثهدیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.
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