سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از وقوع آتش سوزی برای یک دستگاه مینی بوس در مسیر میاندوآب به مهاباد به ٢ مصدوم خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۹:۱۵ گزارشی مبنی بر آتش‌سوزی مینی‌بوس در محور میاندوآب ـ مهاباد اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده‌رشان هلال‌احمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات امدادی، حریق مینی‌بوس توسط نیروهای امدادی مهار شد.

محبوبی بیان کرد: این حادثه ۸ حادثه‌دیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.