لاوروف: روسیه هرگز روابط خود با کردها را قطع نکرده است
به گزارش کردپرس، سرگئی لاوروف در یک کنفرانس خبری در جریان جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، درباره وجود توافق مشخص میان روسیه و ترکیه برای انجام عملیات نظامی سال ۲۰۱۸ در عفرین، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با حکومت دمشق و تلاش احتمالی مسکو برای گسترش روابط با کردها گفت روسیه در آن دوره با «همکاران ترک» خود درگیر مذاکرات و توافقهای متعددی بوده است.
او درباره احتمال وجود توافقی برای عملیات ترکیه در عفرین، بهطور مستقیم این موضوع را تأیید یا رد نکرد و گفت بخشی از توافقهای روسیه و ترکیه درباره مرز سوریه و منطقه ادلب به طور کامل اجرا نشده است. با این حال، لاوروف ترکیه را همچنان «شریک قابل اعتماد» روسیه توصیف کرد و گفت مسکو درباره توافقهای انجامشده با طرف ترک «تردید جدی» ندارد.
وزیر خارجه روسیه درباره روابط مسکو با کردها نیز گفت: «ما هرگز روابط خود را با کردها قطع نکردهایم» و این موضوع شامل همه کردها میشود.
لاوروف در پاسخ به پرسش درباره ارزیابی روسیه از روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با حکومت دمشق، موضع مشخصی ارائه نکرد. او همچنین تأیید یا تکذیب نکرد که مسکو در حال تلاش برای ایجاد روابط نزدیکتر با کردها در دیگر کشورهاست.
او در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد توافقهایی که اکنون با تلاش فراوان درباره فلسطین و تنگه هرمز در حال مذاکره است، به سرنوشت توافقهای مربوط به اوکراین دچار نشود؛ توافقهایی که به گفته لاوروف طی ۱۲ سال گذشته از سوی «همکاران غربی» نقض شدهاند.
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