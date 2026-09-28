شرایط تحصیل پرستاری در انگلستان + تضمین کار در سیستم بهداشت بریتانیا (NHS)

شرایط تحصیل پرستاری در انگلستان و مسیر تضمین کار در سیستم بهداشت بریتانیا (NHS) اعلام شد؛ از پذیرش دانشگاه و هزینه‌ها تا ثبت‌نام در NMC.

برای بسیاری از متقاضیان، انتخاب رشته فقط به شرایط پذیرش دانشگاه محدود نمی‌شود؛ بلکه آینده شغلی بعد از فارغ‌التحصیلی اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل تحصیل پرستاری در انگلستان برای بسیاری از دانشجویان بین‌المللی جذاب است؛ زیرا این رشته ارتباط مستقیمی با یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌های درمانی جهان یعنی NHS دارد.

در رویای دانش شرایط تحصیل پرستاری در انگلستان، مدارک موردنیاز، هزینه‌ها و مسیر ورود فارغ‌التحصیلان به سیستم NHS را بررسی می‌کنیم.

چرا تحصیل پرستاری در انگلستان مورد توجه دانشجویان بین‌المللی است؟

رشته پرستاری یکی از رشته‌های مهم حوزه سلامت در انگلستان است و دانشگاه‌های این کشور برنامه‌های آموزشی متنوعی در حوزه Nursing ارائه می‌کنند.

یکی از دلایل توجه دانشجویان بین‌المللی به این مسیر، ارتباط نزدیک آموزش دانشگاهی با محیط‌های درمانی است.

دانشجویان پرستاری معمولاً علاوه بر آموزش‌های تئوری، دوره‌های عملی و کارآموزی بالینی را نیز تجربه می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود دانشجو با فضای واقعی مراقبت از بیمار، استانداردهای درمانی و مهارت‌های موردنیاز محیط کار آشنا شود.

از طرف دیگر، وجود سیستم سلامت گسترده NHS باعث شده بسیاری از متقاضیان، انگلستان را به عنوان یکی از گزینه‌های تحصیل در رشته‌های مرتبط با درمان بررسی کنند.

شرایط تحصیل پرستاری در انگلستان چیست؟

شرایط پذیرش رشته Nursing در دانشگاه‌های انگلستان بسته به دانشگاه، مقطع تحصیلی و برنامه انتخابی متفاوت است.

به طور کلی، دانشگاه‌ها معمولاً موارد زیر را بررسی می‌کنند:

مدرک تحصیلی مورد نیاز

متقاضی باید مدرک تحصیلی معتبر داشته باشد. شرایط دقیق پذیرش برای دانشجویان بین‌المللی به دانشگاه و سابقه تحصیلی فرد بستگی دارد.

برخی دانشگاه‌ها ممکن است برای بررسی آمادگی علمی متقاضی، به دروس مرتبط مانند زیست‌شناسی، علوم یا سوابق تحصیلی توجه کنند.

سطح زبان انگلیسی

از آنجا که پرستاری ارتباط مستقیم با بیمار دارد، تسلط به زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد.

دانشگاه‌ها معمولاً سطح زبان مشخصی را برای پذیرش اعلام می‌کنند و ممکن است ارائه مدرک زبان مانند IELTS یا آزمون‌های مورد قبول دیگر را درخواست کنند.

سطح زبان فقط برای ورود به دانشگاه مهم نیست؛ بلکه در مراحل کارآموزی، ارتباط با بیماران و ثبت حرفه‌ای نیز اهمیت دارد.

آزمون یا مصاحبه احتمالی

برخی دانشگاه‌ها ممکن است علاوه بر بررسی مدارک، مصاحبه یا ارزیابی‌های دیگری داشته باشند.

هدف این مراحل معمولاً بررسی انگیزه، توانایی ارتباطی و شناخت متقاضی از رشته پرستاری است.

شرایط دانشگاه‌های مختلف

هر دانشگاه قوانین خاص خود را دارد. بنابراین نمی‌توان یک شرایط ثابت برای تمام دانشگاه‌های انگلستان اعلام کرد.

بررسی صفحه رسمی دانشگاه قبل از اقدام، یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند اپلای است.

مدارک لازم برای پذیرش رشته Nursing در انگلستان

آماده‌سازی مدارک یکی از مراحل مهم پذیرش است. مدارک موردنیاز ممکن است بین دانشگاه‌ها متفاوت باشد، اما معمولاً شامل موارد زیر است:

مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی و ریزنمرات به دانشگاه کمک می‌کنند سطح علمی و سابقه آموزشی متقاضی را بررسی کند.

مدرک زبان

مدرک زبان نشان‌دهنده توانایی دانشجو برای تحصیل، ارتباطات دانشگاهی و فعالیت در محیط درمانی است.

انگیزه‌نامه

در رشته‌ای مانند پرستاری، انگیزه و شناخت فرد از ماهیت شغل اهمیت زیادی دارد.

در انگیزه‌نامه معمولاً توضیح داده می‌شود چرا فرد این رشته را انتخاب کرده و چه هدفی از تحصیل دارد.

توصیه‌نامه

برخی دانشگاه‌ها ممکن است توصیه‌نامه از معلمان، استادان یا افراد مرتبط با سابقه تحصیلی درخواست کنند.

مدارک هویتی

مدارکی مانند پاسپورت و اطلاعات هویتی برای تکمیل فرآیند پذیرش موردنیاز هستند.

هزینه تحصیل پرستاری در انگلستان چقدر است؟

هزینه تحصیل پرستاری در انگلستان به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

دانشگاه انتخابی

مقطع تحصیلی

شرایط دانشجوی بین‌المللی

شهر محل تحصیل

شهریه دانشگاه‌ها یکسان نیست و هر دانشگاه هزینه‌های مربوط به برنامه آموزشی خود را اعلام می‌کند.

علاوه بر شهریه، دانشجو باید هزینه‌های دیگری را نیز در نظر بگیرد:

هزینه اقامت

خوابگاه یا اجاره مسکن

حمل‌ونقل

خوراک

بیمه و هزینه‌های مربوط به زندگی روزمره

به همین دلیل برنامه‌ریزی مالی برای تحصیل در انگلستان باید فقط بر اساس شهریه انجام نشود.

مسیر ورود پرستاران فارغ‌التحصیل به سیستم NHS چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که متقاضیان بررسی می‌کنند، مسیر ورود به سیستم سلامت بریتانیا است.

NHS یا National Health Service سیستم خدمات سلامت عمومی انگلستان است که بخش بزرگی از خدمات درمانی این کشور را ارائه می‌دهد.

اما فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه به تنهایی به معنی شروع فعالیت حرفه‌ای به عنوان پرستار نیست.

مسیر کلی معمولاً شامل مراحل زیر است:

۱. تحصیل دانشگاهی

دانشجو ابتدا باید دوره پرستاری مورد تأیید دانشگاه را با موفقیت به پایان برساند.

۲. فارغ‌التحصیلی

بعد از پایان دوره، فرد مدرک دانشگاهی خود را دریافت می‌کند.

۳. ثبت‌نام حرفه‌ای در NMC

برای فعالیت به عنوان پرستار در انگلستان، ثبت‌نام در شورای پرستاری و مامایی انگلستان (NMC) اهمیت دارد.

NMC نهاد حرفه‌ای مسئول تنظیم استانداردهای پرستاری و مامایی در بریتانیا است.

۴. جستجوی موقعیت شغلی

بعد از طی مراحل لازم، فرد می‌تواند برای موقعیت‌های شغلی مرتبط اقدام کند.

۵. شروع فعالیت حرفه‌ای

شروع کار به شرایط فرد، موقعیت‌های موجود، قوانین مهاجرتی و نیازهای مراکز درمانی بستگی دارد.

آیا کار در NHS بعد از تحصیل پرستاری در انگلستان تضمینی است؟

پاسخ دقیق این است که هیچ مسیر تحصیلی نمی‌تواند استخدام قطعی برای همه افراد را تضمین کند.

دلایلی که باعث شده برخی افراد تصور کنند پرستاری مسیر تضمینی کار است، به نیاز همیشگی سیستم سلامت به نیروی متخصص و گستردگی NHS مربوط می‌شود.

اما در عمل، استخدام به عوامل مختلفی وابسته است:

ثبت‌نام حرفه‌ای در NMC

سطح زبان انگلیسی

مهارت‌های ارتباطی

تجربه بالینی

شرایط بازار کار

موقعیت‌های شغلی موجود

مزایا و محدودیت‌های تحصیل پرستاری در انگلستان

مزایا

مسیر آموزشی استاندارد

دانشگاه‌های انگلستان ساختار مشخصی برای آموزش رشته‌های سلامت دارند.

تجربه بالینی

دانشجویان با محیط‌های درمانی واقعی آشنا می‌شوند و مهارت‌های عملی کسب می‌کنند.

محیط بین‌المللی

دانشگاه‌های انگلستان میزبان دانشجویان مختلف از کشورهای گوناگون هستند.

ارتباط با سیستم سلامت بریتانیا

تحصیل در این کشور می‌تواند آشنایی بیشتری با استانداردهای درمانی بریتانیا ایجاد کند.

محدودیت‌ها

هزینه تحصیل و زندگی

تحصیل در انگلستان نیازمند برنامه‌ریزی مالی دقیق است.

اهمیت زبان

پرستاری بدون مهارت زبانی مناسب دشوار است؛ زیرا ارتباط با بیمار بخش اصلی این حرفه است.

قوانین حرفه‌ای

برای فعالیت کاری، رعایت الزامات حرفه‌ای ضروری است.

مقایسه تحصیل پرستاری در انگلستان با سایر مسیرهای پزشکی

انتخاب رشته و کشور به شرایط فرد بستگی دارد.

برای مثال، مسیرهایی مانند تحصیل دندانپزشکی در ترکیه از نظر پذیرش، هزینه، زبان و آینده حرفه‌ای با پرستاری انگلستان تفاوت دارند.

یک متقاضی باید بررسی کند که هدف اصلی او چیست؛ ورود سریع‌تر به محیط درمان، ادامه تحصیل، بازگشت به کشور خود یا ساخت مسیر حرفه‌ای در کشور مقصد.

تحصیل پرستاری در انگلستان برای چه کسانی مناسب است؟

این مسیر معمولاً برای افرادی مناسب‌تر است که:

علاقه واقعی به حوزه درمان دارند.

از ارتباط با بیماران لذت می‌برند.

توانایی یادگیری زبان انگلیسی را دارند.

برای یک مسیر تحصیلی و حرفه‌ای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنند.

نقش مشاور تخصصی در مسیر تحصیل پرستاری انگلستان

انتخاب دانشگاه، بررسی شرایط پذیرش و آماده‌سازی مدارک از مراحل مهم اپلای هستند.

مجموعه رویای دانش می‌تواند در بخش‌هایی مانند:

بررسی شرایط تحصیلی متقاضی

انتخاب دانشگاه مناسب

بررسی مدارک موردنیاز

راهنمایی فرآیند اپلای

کاهش خطاهای رایج

به متقاضیان کمک کند.

مشاوره تخصصی زمانی ارزشمند است که شرایط واقعی فرد بررسی شود و مسیر مناسب بر اساس اهداف او مشخص شود.

تحصیل پرستاری در انگلستان می‌تواند برای افرادی که به حوزه سلامت علاقه دارند و شرایط لازم برای تحصیل و ورود حرفه‌ای به این حوزه را فراهم می‌کنند، یک مسیر قابل بررسی باشد.

قبل از انتخاب این رشته، بهتر است شرایط تحصیلی، اهداف شغلی و توانایی‌های فردی بررسی شود. کارشناسان رویای دانش می‌توانند در بررسی مسیرهای ممکن و انتخاب گزینه متناسب با شرایط شما همراهی کنند.