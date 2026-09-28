مدیریت ناترازی انرژی نیازمند هم افزایی میان دستگاههای مختلف است
به گزارش کردپرس، عبدالله الماسی در همایش خانواده روابط عمومی استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکرد تبیینی و اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مسئولانه هستیم و مردم باید در جریان اقدامات و برنامههایی که برای رفع مشکلات، بهبود شرایط و ارتقای کیفیت زندگی در استان در حال انجام است، قرار گیرند.
وی افزود: روابط عمومیها در این مسیر صرفاً وظیفه انتقال خبر و اطلاعیه را بر عهده ندارند، بلکه باید با شناخت دقیق مسائل جامعه و استفاده از ظرفیتهای رسانهای و ارتباطی، میان اقدامات دستگاههای اجرایی و افکار عمومی پیوند مؤثر و اقناعی ایجاد کنند.
الماسی با اشاره به دیگر دستور اصلی این نشست، ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف را از مسائل مهم و فراگیر کشور و استان دانست و گفت: این موضوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی همه مردم ارتباط دارد و از این رو، روابط عمومیها باید در حوزه اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و فرهنگسازی، نقش خود را بهصورت فعال و مسئولانه ایفا کنند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: موضوع مهار ناترازی انرژی در کشور و مجموعه مدیریت استان با جدیت دنبال میشود و برای مدیریت شرایط پیشرو، مجموعهای از اقدامات و برنامهها در دستور کار قرار گرفته است که ضروری است ابعاد این اقدامات، ضرورتهای موجود و نحوه همراهی مردم، بهصورت شفاف و دقیق برای افکار عمومی تبیین شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، رسانهها و روابط عمومی دستگاههای اجرایی از مهمترین ارکان آگاهیبخشی و همراهسازی افکار عمومی هستند و باید از تمامی ظرفیتهای ارتباطی و رسانهای برای تبیین ضرورتهای مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف و انعکاس اقدامات انجامشده استفاده کنند.
الماسی تأکید کرد: همانگونه که دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت و کاهش مصرف انرژی مسئولیتهایی بر عهده دارند، روابط عمومیها نیز باید مسئولیت خود را در حوزه اطلاعرسانی، فرهنگسازی، تبیین ضرورتها و انعکاس اقدامات دستگاهها بهدرستی ایفا کنند.
وی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت و تجربه روابط عمومیهای استان، اظهار کرد: همافزایی میان روابط عمومی دستگاههای اجرایی، تبادل تجربیات و استفاده از دیدگاههای کارشناسی میتواند به ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و تقویت رویکرد تبیینی در سطح استان کمک کند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری کرمانشاه در پایان از حضور و همراهی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاههای اجرایی در این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم، برنامههای مدیریت مصرف انرژی با جدیت دنبال شود و استان کرمانشاه بتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، شرایط پیشرو را با کمترین چالش پشت سر بگذارد.
دیدگاه کاربران