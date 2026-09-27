پیوستن ٢ پروژه احداث کتابخانه عمومی به طرح ملی «نشان دار کردن مالیات»

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌غربی از پیوستن دو پروژه احداث کتابخانه عمومی به طرح ملی «نشان دار کردن مالیات» در شهرستانهای اشنویه و پلدشت خبر داد.

به گزارش کردپرس، خدیجه معصومی تصریح کرد: با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ۲ پروژه احداث کتابخانه در شهر نالوس شهرستان اشنویه و شهر نازک علیا شهرستان پلدشت برای طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شد.

او افزود: با این کار خیرین و مؤدیان مالیاتی شهرستان با انتخاب پروژه‌های فوق در زمان پرداخت مالیات، زمینه ساز هدایتِ بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت طرح‌های اولویت‌دار و اثرگذار در جامعه باشد و چراغ یک کتابخانه را برای بازتاب نور دانایی روشن کنند.

معصومی ضمن تأکید بر اینکه تکمیل، تجهیز و توسعه کتابخانه‌های عمومی، به‌ویژه در مناطق کم برخوردار، می‌تواند زمینه حضور بیشتر مردم در کتابخانه‌ها و بهره‌مندی نسل‌های مختلف از خدمات فرهنگی را فراهم کند، گفت: در این میان، طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان مالیاتی مشمول ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، با انتخاب و مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، سهمی مستقیم در آبادانی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی داشته باشند.

گفتنی است، طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار با هدف افزایش شفافیت در محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی و تقویت مشارکت مؤدیان در توسعه زیرساخت‌های کشور اجرایی شد و مؤدیان مالیاتی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره۳۳۴۶۸۶۶۲ تماس بگیرند.