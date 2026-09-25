آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه، از نزدیک شدن دیدگاه‌های حزب دمکرات و اتحادیه میهنی درباره تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان خبر داد و گفت دو طرف توافق کرده‌اند تا پیش از رسیدن به نتیجه نهایی، محتوای نشست‌ها و مذاکرات خود را رسانه‌ای نکنند.

به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه، درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان گفت: دو طرف توافق کرده‌اند تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است، محتوای نشست‌ها و گفت‌وگوهای خود را اعلام نکنند.

وی با اشاره به روند مذاکرات میان دو حزب گفت: «اگر چهار ماه پیش فاصله ما با اتحادیه میهنی ۱۰۰ کیلومتر بود، اکنون این فاصله به پنج کیلومتر رسیده است.»

آری هرسین همچنین تأکید کرد که به نظر می‌رسد توافق اخیر میان اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو، برای این دو طرف با مشکل مواجه شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان، نزدیک به دو سال پس از برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم، همچنان به نتیجه نرسیده است و مذاکرات میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی از محورهای اصلی این روند محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، شالاو کسرت رسول، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، پیشتر اعلام کرده بود که دو حزب هنوز درباره تشکیل دولت جدید اقلیم به توافق نرسیده‌اند، اما درهای گفت‌وگو میان آنها باز است.

پیش از این نیز محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات، از دیدار مسرور بارزانی و قباد طالبانی خبر داده و جعفر ایمنکی، مسئول دفتر انتخابات حزب دمکرات، از وجود تفاهم و اعتماد میان دو حزب و احتمال تشکیل دولت جدید اقلیم در ماه اکتبر سخن گفته بود.