شماری از نمایندگان پارلمان، مسئولان محلی، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی عراق با انتقاد از تصمیم بغداد برای توقف پروازهای ایران، آن را اقدامی مغایر با منافع اقتصادی، اجتماعی و حاکمیت ملی عراق دانستند و نسبت به پیامدهای آن برای مسافران، دانشجویان، بیماران، تجار و زائران هشدار دادند.

به گزارش کردپرس، صلاح الزهیری، نماینده پارلمان عراق با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده بر پروازهای ایران گفت: «در حالی که مردم از همبستگی عراق و عراقی‌ها، غیرت و کرامت آنان سخن می‌گویند، ددولت عراق از تصمیم وزارت خزانه‌داری بدنام آمریکا تبعیت می‌کند و با اعمال ممنوعیت، مانع فعالیت فرودگاه‌های عراق و رفت‌وآمد عراقی‌ها و ایرانی‌ها می‌شود.»

وی افزود: «پذیرش تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، به معنای حمایت از محاصره همسایگان و برادران ما که با آنها اشتراکات در دین، عقیده و سرنوشت داریم، است. بنابراین، ما شاهدان دروغین نخواهیم بود و در برابر این تصمیم ظالمانه سکوت نمی‌کنیم و مخالفت خود را در برابر خدا، مردم و هوادارانمان اعلام می‌کنیم.»

رائد المالکی، نماینده پیشین پارلمان عراق نیز با انتقاد از اجرای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران اظهار کرد: «پذیرش اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و غیرموجه علیه یک کشور همسایه، به معنای پذیرش نقض حاکمیت عراق است.»

وی افزود: «اگر تحریم‌ها با تصمیم سازمان ملل اعمال شوند، همان‌گونه که درباره عراق و کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، حتی اگر این تحریم‌ها ناعادلانه باشند، می‌توان استدلال کرد که چنین اقدامی بر اساس قوانین بین‌المللی و اختیارات شورای امنیت صورت گرفته است. اما هنگامی که کشوری مانند آمریکا، که با ایرانِ همسایه عراق درگیر جنگ است، تحریم‌هایی غیرموجه علیه آن اعمال می‌کند، اجرای این تحریم‌ها عراق را در کنار آمریکا قرار می‌دهد؛ موضوعی که با قانون اساسی عراق و اصل احترام به حسن همجواری در تعارض است.»

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء، نیز درباره ادامه محدودیت‌های پروازی با ایران گفت: «اگر پروازها با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته نشود، از مردم عراق، موکب‌داران امام حسین (ع) و هیئت‌های حسینی خواهیم خواست برای تحصن در فرودگاه‌های عراق آماده شوند.»

تقی الوائلی، نماینده پارلمان عراق، نیز تأکید کرد: «سیاست اقتصادی کشور باید بر پایه اندیشه، خلاقیت و محاسبه منافع ملی بنا شود، نه بر اساس دیکته‌ها و تسلیم شدن.»

هشدار درباره پیامدهای اقتصادی و انسانی

عبدالامیر المیاحی، نماینده پارلمان عراق، توقف پروازها با ایران را تصمیمی آسیب‌زننده به اقتصاد عراق و منافع شهروندان دانست و گفت: «بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران، تصمیمی است که به اقتصاد ما ضربه می‌زند و منافع مردم ما، از مسافران و دانشجویان گرفته تا بیماران و تجار، را مختل می‌کند و عراق را وارد درگیری‌هایی می‌کند که در خدمت مردم آن نیست.»

وی افزود: «حاکمیت عراق محلی برای اجرای دستورهای خارجی نیست و نمی‌پذیریم عراقی‌ها هزینه تحریم‌های ظالمانه‌ای را بپردازند که از سوی دشمنان بشریت و کسانی که ملت‌ها را به قتل رسانده‌اند، صادر شده است.»

استانداری کربلا نیز اعلام کرد که تصمیم توقف پروازهای ایران موجب خسارت به بخش گردشگری شده و در پی آن، شکایت‌هایی از سوی تجار مطرح شده و شماری از دانشجویان نیز متضرر شده‌اند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، نیز در واکنش به این تصمیم گفت: «بستن فرودگاه‌های عراق به روی کشور همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ، عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع ملی و آینده ماست. عقب‌نشینی از این تصمیم بهتر از اصرار بر اشتباه است.»

مقداد الخفاجی، نماینده جنبش حقوق در پارلمان عراق، نیز اظهار کرد: «توقف پروازها با ایران صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه اقدامی است که منافع و حاکمیت عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پرسش‌های جدی درباره میزان فشارهای خارجی مطرح می‌کند. کشوری که در مقابله با داعش در کنار عراق ایستاد، نباید با چنین موضعی روبه‌رو شود. عراق کشوری مستقل است و تابع هیچ‌کس نیست.»

حامد عباس، نماینده پارلمان عراق، با اشاره به اهمیت فرودگاه بین‌المللی نجف گفت: «نباید ویژگی و کارکرد سرمایه‌گذاری فرودگاه نجف و حوزه علمیه این شهر نادیده گرفته شود. فرودگاه نجف، فرودگاهی سرمایه‌گذاری‌شده و وابسته به استان است که به‌طور ویژه برای خدمت به شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلا، به‌عنوان قبله و مرکز تشیع در جهان، تأسیس شده است.»

وی افزود: «این فرودگاه مسیر حیاتی رفت‌وآمد ده‌ها هزار طلبه حوزه علمیه از شرق آسیا از طریق ایران، همچنین میلیون‌ها زائر، بیمار و تاجر است. توقف ناگهانی فعالیت آن، به واقعیت اقتصادی، علمی و دینی استان‌های مقدس ضربه می‌زند.»

هیام الیاسری، نماینده پارلمان عراق، نیز گفت پاسخ عراق به فشارهای خارجی برای ممنوعیت پرواز با ایران، خسارت‌های مالی سنگینی به کشور وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که کشور با بحران درآمدهای مالی مواجه است.

وی افزود که این تصمیم همچنین هزاران بیمار را از ادامه روند درمان و هزاران دانشجو را از ادامه تحصیل محروم می‌کند.

رئیس استانداری نجف اشرف نیز ابراز امیدواری کرد دولت فدرال عراق با اجرای تحریم‌های آمریکا درباره پروازهای ایران در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف موافقت نکند، زیرا به گفته او، این تصمیم پیامدهای اقتصادی برای استان خواهد داشت و موجب مشکلات گسترده برای دانشجویان، بیماران، تجار و زائران خواهد شد.

مهدی تقی آمرلی، نماینده پارلمان عراق، با اشاره به روابط طولانی‌مدت دو کشور گفت: «عراق بیش از چند دهه است که در چارچوب حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند؛ کشوری که بیش از ۴۸ سال تحت تحریم بوده و با این حال گاز و برق در اختیار عراق قرار داده و مرزهایش با عراق امن بوده است.»

وی افزود: «موضع ایران در سال ۲۰۱۴ و نقش آن در بیرون راندن گروه تروریستی داعش نیز قابل توجه بود، اما اکنون با تصمیمی ناعادلانه و غیرکارشناسی برای بستن حریم هوایی و مرزهای تجاری عراق با ایران مواجه شده‌ایم.»

عشایر آل‌جویبر نیز محاصره هوایی ناعادلانه علیه مردم ایران را محکوم کردند و بر حمایت خود از مردم ایران تأکید نمودند.

صدرالدین القبانجی، امام جمعه نجف اشرف، نیز در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه پروازهای ایران گفت: «درست نیست عراق به این تحریم‌های ظالمانه پاسخ مثبت دهد و جایز نیست یکی از طرف‌های درگیر، موضعی را بر ما تحمیل کند که در خدمت مردم، منافع و هویت ما نیست.»

فالح الخزعلی، نماینده پارلمان عراق، نیز دولت را مسئول خسارت‌های مالی ناشی از اجرای تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه پروازهای ایران دانست.