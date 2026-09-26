طرح توسعه مانیزان عملیاتی میشود
به گزارش کردپرس؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: بخش قابل توجهی از ماشینآلات مورد نیاز برای اجرای طرح توسعه کارخانه لبنیات مانیزان وارد شده است و تلاش میکنیم با تسهیل امور و رفع موانع موجود، زمینه اجرای سریعتر طرحهای توسعهای کارخانه فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در جریان سفر به شهرستان اسلامآبادغرب و بازدید از کارخانه فرآوردههای لبنی مانیزان این مجموعه را از واحدهای نمونه استان در حوزه تولید و ارزآوری عنوان کرد و بر حمایت از توسعه و رفع موانع فعالیت آن تأکید کرد.
حسن رستمزاد در این بازدید که با حضور فرهاد شهبازی فرماندار شهرستان صورت گرفت؛ با اشاره به ظرفیتهای تولیدی کارخانه مانیزان اظهار کرد: این واحد صنایع لبنی یکی از واحدهای بسیار خوب و نمونه شهرستان اسلامآبادغرب و استان کرمانشاه است که در فاز عملیاتی فعلی، سالانه بیش از ۶۰ هزار تن محصولات لبنی تولید میکند.
وی افزود: کارخانه مانیزان از واحدهای ارزآور استان کرمانشاه به شمار میرود و سالانه حدود ۲۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد؛ ضمن اینکه بخش عمده تولیدات این مجموعه نیز در بازار داخلی عرضه میشود و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تقویت تولید داخلی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با قدردانی از مدیران و مسئولان این مجموعه گفت: باید از مدیران این واحد تولیدی که با وجود شرایط موجود، چنین مجموعهای را اداره و توسعه دادهاند، تقدیر کرد و ما نیز وظیفه داریم در مسیر فعالیت و توسعه این واحد، همکاری و حمایت لازم را انجام دهیم.
دکتر رستمزاد ادامه داد: بخش قابل توجهی از ماشینآلات مورد نیاز برای اجرای فازهای بعدی این مجموعه وارد شده است و تلاش میکنیم با تسهیل امور و رفع موانع موجود، زمینه اجرای سریعتر طرحهای توسعهای کارخانه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه این واحد علاوه بر افزایش تولید و تقویت ظرفیتهای اقتصادی شهرستان و استان، میتواند در ایجاد اشتغال نیز مؤثر باشد و از این جهت حمایت از توسعه صنایع تولیدی و صادراتمحور در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
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