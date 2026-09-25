مدیرکل جدید حراست استانداری کرمانشاه معارفه شد

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این مراسم با تأکید بر نقش راهبردی حراست در حکمرانی هوشمند گفت: حراست باید با شناخت دقیق محیط، پیش‌بینی تهدیدها و ارائه تحلیل‌های صادقانه، مدیران را در تصمیم‌گیری‌های دقیق، کم‌هزینه و اثربخش همراهی کند و همزمان پاسدار کرامت کارکنان و سلامت اداری باشد.

وی حراست را «دیده‌بان امین سازمان» و یکی از ارکان مدیریت اثربخش دانست و اظهار کرد: مأموریت حراست صرفاً شناسایی آسیب‌ها نیست، بلکه پیش‌بینی تهدیدها، تقویت فرصت‌ها و کمک به پایداری حرکت سازمان از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است و مدیران حراست باید با نگاه دقیق، مسائل و تحولات را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کنند.

حبیبی افزود: در مدیریت استان، هیچ پشتوانه‌ای ارزشمندتر از اطلاعات درست، تحلیل صادقانه و مشورت امینانه نیست و جامعه حراستی از این منظر سرمایه‌ای مهم برای حکمرانی هوشمند به شمار می‌رود؛ ما مدیران حراست را همراهان مطمئن مسیر خدمت می‌دانیم که آرام سخن می‌گویند، دقیق می‌بینند و در زمان مناسب اثر می‌گذارند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی و کرامت کارکنان گفت: حراست در کنار وظایف صیانتی خود باید پاسدار کرامت انسانی، عدالت سازمانی و آرامش روانی کارکنان باشد؛ چرا که حمایت از نیروهای سالم، متخصص و توانمند، موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و تقویت سرمایه اجتماعی سازمان می‌شود و سلامت اداری نیز محصول فرهنگ صحیح سازمانی، نظارت هوشمند و عزم جدی مدیران برای صیانت از ارزش‌هاست.

حبیبی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از فساد اداری، نقش حراست را در شناسایی به‌موقع گلوگاه‌های آسیب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مهم دانست و گفت: حمایت از مدیران پاکدست و مسئولیت‌پذیر و ایجاد جسارت برای اقدامات نوآورانه و مبتکرانه، از الزامات مدیریت سالم است و باید میان صیانت و حمایت از مدیران توانمند توازن برقرار شود.

وی همچنین بر ضرورت حرکت حراست به سمت دانش‌بنیانی و استفاده از فناوری و داده‌های معتبر تأکید کرد و افزود: حراست آینده باید تحلیل‌محور و فناورمحور باشد و از گزارش‌محوری به سمت تحلیل‌محوری حرکت کند؛ استفاده هوشمندانه از فناوری و داده‌های معتبر، قدرت پیش‌بینی و سرعت واکنش سازمان را افزایش می‌دهد و تعامل سازنده میان مدیریت و حراست نیز زمینه‌ساز تصمیم‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتباط حراست با مردم و تحولات اجتماعی اظهار کرد: سرمایه بزرگ حراست تنها ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی نیست، بلکه ارتباط صادقانه و اعتمادآفرین با مردم و شنیدن صدای جامعه است؛ زیرا بسیاری از واقعیت‌ها از مسیر شناخت دقیق جامعه آشکار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی و برخی مطالبات اجتماعی با هدف ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان گفت: دشمن می‌کوشد با تحریک اختلافات و فرسایش سرمایه اجتماعی، مسیر مقاومت ملت ایران را منحرف کند و شکست خود را در میدان نبرد به عرصه اجتماعی بکشاند؛ از این رو صیانت از وحدت و انسجام ملی، تقویت امید و اعتماد عمومی، پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مردم و تداوم خدمت‌رسانی صادقانه، مهم‌ترین سد در برابر این طراحی است و حراست باید با هوشیاری و در چارچوب قانون، نسبت به تهدیدهای سازمان‌یافته علیه امنیت و انسجام جامعه حساس و مسئولانه عمل کند.