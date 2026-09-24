بازرس کل قضایی آذربایجان غربی: قرارگیری 5 هزار هکتار اراضی سد کرم آباد تحت پوشش آبیاری نوین
به گزارش کردپرس، روح اله محبوبی بازرس کل قضایی آذربایجانغربی به همراه جمعی از مدیران، از پروژه 5 هزارهکتاری شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد کرم آباد بازدید و ضمن بررسی موانع و مشکلات پیش روی طرح، راهکارهای لازم جهت تکمیل هرچه سریعتر و بهرهبرداری از آن را ارائه کرد.
بازرس کل قضایی استان با اشاره حجم سرمایهگذاری انجام گرفته در طرح مهار آبهای مرزی در استان و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع آب و تضمین پایدار تولیدات کشاورزی در استان، اظهار کرد: طرح مهار آبهای مرزی درشمال استان با هدف مقابله با تنش آبی، بهبود بهرهوری مصرف آب و ارتقای امنیت غذایی در شهرستانهای پلدشت و شوط طراحی و اجرا شده و مسئولان دستگاههای متولی ازجمله منطقه آزاد ماکو، شرکت آب منطقهای، اداره کل جهادکشاورزی و تعاونیهای محلی بایستی با هماهنگی بیشترروند تکمیل و بهرهبرداری از پروژه را پیگیری و اجرا کنند.
او اظهار کرد: تکمیل شبکه نقش حیاتی در مدیریت بحران کم آبی و تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی منطقه دارد و ضروری است با انجام اصلاح الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر و دارای ارزش افزوده بیشتر، در کاهش اتلاف آب و افزایش پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی استان وکشور اقدامات اساسی صورت گیرد.
به گزارش کردپرس، سد کرم آباد پلدشت، خرداد ماه سال ۱۳۹۵ و در سفر اول رییس جمهور و اعضای هیات دولت به آذربایجان غربی کلنگ زنی شد و بهار سال ١٣٩٨ نیز توسط رییس جمهور وقت در حالی به بهره برداری رسید که پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی بود و برای تکمیل به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داشت.
این سد همچنین دی ماه سال ١٣٩٩ به صورت ویدئو کنفرانسی مجددا توسط رئیس جمهور افتتاح شد!
سد کرم آباد پنجمین سد آذربایجان غربی است که خارج از بستر رودخانه احداث میشود و برای اجرای آن یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و تا کنون ٢ بار توسط رییس جمهور وقت افتتاح شده اما پس از ٦ سال همچنان به بهره برداری نرسیده است!
سد مخزنی کرمآباد از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع آن از بستر ۴۳ متر و از پی سنگی ۵۵ متر حجم عملیات خاک ریزی حدود پنج میلیون ۶۵۰ هزار متر مکعب است؛ ظرفیت تنظیمی این سد نیز حدود ۵۷ میلیون متر مکعب است و از جمله سدهای ساخته شده خارج از بستر رودخانه در آذربایجان غربی است که برای آبگیری آن، ۲۱ کیلومتر خط انتقال آب از سد ارس و سه ایستگاه پمپاژ احداث شده است.
هدف از اجرای این طرح مهار آبهای سطحی، برداشت حقآبه ایران از دریاچه سد ارس، توسعه فعالیتهای کشاورزی مبتنی بر سامانههای آبیاری مدرن، افزایش راندمان آب کشاورزی و افزایش درآمد مردم منطقه با ارتقای شاخص درآمد در واحد سطح است که سالانه با آبگیری ۱۱۲ میلیون متر مکعب آب از محل احداث شده در حاشیه رودخانه ارس آب مورد نیاز ۱۹ هزار و ۲۵۰ هکتار شبکه آبیاری را تامین می کند.
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