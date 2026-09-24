افزایش قیمت گوشت در کوبانی؛ کاهش قدرت خرید مردم

سرویس سوریه - افزایش قیمت گوشت در بازارهای کوبانی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل گرانی، توان خرید گوشت را از دست داده‌اند.

به گزارش کردپرس، قیمت گوشت در بازارهای شهر کوبانی در کردستان سوریه به‌شدت افزایش یافته و این مسئله باعث کاهش خرید مردم و نگرانی فروشندگان و قصابان شده است؛ به‌طوری که قیمت هر کیلو مرغ زنده به ۳۶ هزار لیر سوریه و قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار لیر سوریه رسیده است.

به نوشته شبکه روداو، افزایش قیمت گوشت در وهله نخست بر فروشندگان تأثیر گذاشته و میزان فروش آنها را به شکل چشمگیری کاهش داده است. «آراس احمد» یکی از فروشندگان مرغ در کوبانی، درباره وضعیت بازار گفت: «مرغ بسیار گران شده و مردم کمتر خرید می‌کنند. از صبح تا عصر منتظر می‌مانم و تنها ۹ تا ۱۰ مرغ می‌فروشم.»

او افزود: «هزینه روزانه‌ام از این طریق تأمین نمی‌شود. سال گذشته قیمت مرغ ارزان‌تر بود و هر کیلو بین ۲۵ تا ۲۷ هزار لیر فروخته می‌شد، اما امسال به ۳۶ هزار لیر رسیده است.»

به گفته این فروشنده، از روز پنجشنبه قیمت مرغ در هر تن ۲۵۰ دلار افزایش یافته است.

افزایش قیمت گوشت در حالی ادامه دارد که شرایط معیشتی مردم در کوبانی نیز دشوارتر شده و شماری از خانواده‌ها دیگر توان خرید گوشت را ندارند.

یکی از شهروندان کوبانی به نام «موسی کتکانی» درباره وضعیت مردم گفت: «همسایگانی دارم که دو روز پیش برایشان مرغ توزیع کردیم. فرزندان آنها به من گفتند چهار ماه است که گوشت نخورده‌اند.»

در همین حال، قصابان نیز نسبت به ادامه روند افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که در صورت تداوم شرایط کنونی، بحران معیشتی مردم تشدید خواهد شد.

«فیاد علی» یکی از فروشندگان گوشت، درباره پیامدهای افزایش قیمت‌ها گفت: «اگر بارندگی نباشد و فصل پاییز بدون محصول سپری شود، ممکن است قیمت یک رأس گوسفند به ۷۰۰ دلار برسد.»

او افزود: «در آن صورت وضعیت حتی دشوارتر خواهد شد. آیا ممکن است مردم مجبور شوند گوشت را به‌طور کامل از سفره خود حذف کنند؟»

افزایش قیمت‌ها در بازارهای کوبانی اکنون تنها بر مصرف گوشت تأثیر نگذاشته، بلکه به یکی از فشارهای مهم بر زندگی روزمره و تأمین نیازهای غذایی و معیشتی شهروندان تبدیل شده است.