جمعی از شهروندان، نمایندگان احزاب سیاسی و اعضای سازمان‌های مدنی با برگزاری مراسم‌هایی در شهرستان‌های سیلوپی و قیلبان (اولودره) استان شرناخ، یاد شماری از اعضای HPG را که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند، گرامی داشتند.

به گزارش کردپرس، این مراسم‌ها با حضور اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانواده‌های جان‌باختگان مهد تمدن‌ها (MEBYA-DER)، مدیران احزاب سیاسی، نمایندگان سازمان‌های مدنی و شمار زیادی از شهروندان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پس از ادای احترام، شعار «شهید نمی‌میرد» سر دادند.

در روستای هلت از توابع قیلَبان، مراسم یادبود دیار اورک با نام سازمانی «محمد گویی» برگزار شد. در روستای نروه نیز شرکت‌کنندگان یاد ناهیده آرک با نام سازمانی «هویدار پنابر» را گرامی داشتند.

محمد زکی ایرمز، نماینده شرناخ در پارلمان ترکیه از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در این مراسم گفت: «هنگامی که از جان‌باختگان سخن می‌گوییم، همه واژه‌ها ناکافی می‌مانند. آنان جان خود را برای مردمشان فدا کردند و ما هرگز فراموششان نخواهیم کرد.»

او افزود: «در تاریخ ترکیه کشتارهای بسیاری علیه مردم ما رخ داده است؛ اما مردم کُرد با وجود همه فشارها از مبارزه خود دست نکشیده‌اند. اگر امروز مردم کُرد به جایگاهی دست یافته‌اند، نتیجه مبارزه جان‌باختگان است. آنان برای آزادی مردم کُرد مبارزه کردند.»

مراسم دیگری نیز برای متین آلتین‌توپراک با نام سازمانی «دستان سپرتی» در خانه خانواده او در محله زاپ شهرستان سیلوپی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان ابتدا در نزدیکی خانه خانواده تجمع کردند و سپس با حمل پارچه‌نوشته «جان‌باختگان ما افتخار ما هستند» به‌سوی محل برگزاری مراسم راهپیمایی کردند. این مراسم پس از سردادن شعار «شهید نمی‌میرد» با ادای احترام آغاز شد.

نوروز اویسال اصلان، نماینده شرناخ در پارلمان از دم پارتی، در این مراسم گفت: «امروز در مسیر دستان و هزاران جان‌باخته دیگر، از دستاوردهای انقلاب کردستان سوریه محافظت می‌کنیم. مردم کردستان سوریه با زبان، جایگاه و موجودیت خود به امید همه مردم کُرد تبدیل شده‌اند.»

او افزود: «این تلاش‌ها و فداکاری‌ها در انقلاب کردستان سوریه زنده خواهند ماند و با مبارزه و مقاومت ما ادامه پیدا خواهند کرد. بار دیگر در شخصیت دستان سپرتی، یاد همه جان‌باختگان کردستان را گرامی می‌داریم.»

حسین آلتین‌توپراک، عموی متین آلتین‌توپراک، نیز با تشکر از شرکت‌کنندگان گفت: «جان‌باخته متعلق به همه ماست. امیدواریم روند صلح و جامعه دموکراتیک به موفقیت برسد.»