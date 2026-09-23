انگور دومین محصول باغی استراتژیک آذربایجان غربی/صادرات هزار تنی به ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس

سرویس آذربایجان غربی-رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به تنوع بالای ارقام انگور در این استان، از آغاز فصل برداشت و پیش‌بینی تولید ۲۴۰ هزار تن انگور از سطح ۲۱ هزار هکتار تاکستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری،اظهار کرد: تنوع ارقام انگور در آذربایجان‌غربی بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۰ رقم شامل ارقام بومی و ارقام خارجی در حال توسعه در استان وجود دارد که این موضوع امکان پاسخگویی به نیازهای مختلف بازار را فراهم می‌کند.

اوبا اشاره به اینکه انگور دومین محصول باغی استراتژیک استان پس از سیب است، افزود: این محصول با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۰ هزار بهره‌بردار، نقش کلیدی در اقتصاد روستایی و معیشت استان ایفا می‌کند.

اصغری با اشاره به الگوی توزیع محصول تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد از تولید انگور استان به‌صورت تازه‌خوری در بازارهای داخلی توزیع می‌شود و مابقی محصول از طریق صنایع تبدیلی به محصولاتی نظیر کشمش، آبمیوه، سرکه و شیره تبدیل می‌ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین به کانون‌های اصلی تولید اشاره کرد و گفت: شهرستان‌های ارومیه، سردشت و میاندوآب بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند.

او با اشاره به اینکه فصل برداشت از اوایل شهریور آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت، در پایان گفت: با توجه به صادرات هزار تنی اخیر به ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از ابتدای فصل برداشت تا کنون، توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و افزایش صادرات را نیز بیش از پیش فراهم کند.