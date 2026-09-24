یک نوجوان ۱۶ساله در شهرستان دریک استان ماردین به اتهام تیراندازی با تفنگ شکاری و کشته‌شدن پسرعموی ۱۳ساله‌اش بازداشت و با حکم دادگاه روانه زندان شد.

به گزارش کردپرس، این حادثه ۱۹ سپتامبر در محله روستایی کونوک از توابع شهرستان دریک روی داد. خانواده صلاح‌الدین کارایل، نوجوان ۱۳ساله، پس از خروج او از خانه و بی‌خبری از سرنوشتش، موضوع را به مرکز تماس اضطراری ۱۱۲ گزارش کردند.

پس از اعلام مفقودی، نیروهای ژاندارمری و سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری ترکیه (AFAD) عملیات جست‌وجو را در منطقه آغاز کردند. پیکر صلاح‌الدین کارایل روز ۲۰ سپتامبر در یک مزرعه ذرت پیدا شد. بررسی‌های اولیه نشان داد او با تفنگ شکاری هدف گلوله قرار گرفته است.

پسرعموی ۱۶ساله کارایل که هویت او به‌دلیل زیر سن قانونی بودن با حروف اختصاری «D.K.» اعلام شده است، در جریان تحقیقات گفت هنگام بازی با تفنگ شکاری، به‌طور ناخواسته به پسرعمویش شلیک کرده است. بنا بر گزارش‌ها، او محل پیکر را به مأموران نشان داد و همراه با تفنگی که احتمال می‌رود در این حادثه استفاده شده باشد، بازداشت شد.

پیکر صلاح‌الدین کارایل پس از انجام مراحل کالبدشکافی به خانواده‌اش تحویل داده شد و پس از برگزاری مراسم در محله کونوک به خاک سپرده شد.

نوجوان متهم پس از تکمیل بازجویی در ژاندارمری به دادگاه منتقل شد و قاضی دستور بازداشت موقت و انتقال او به زندان را صادر کرد. تحقیقات قضایی درباره چگونگی وقوع این حادثه ادامه دارد.