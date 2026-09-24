زلزله ۵.۴ ریشتری اورفا در کردستان ترکیه را لرزاند
به گزارش کردپرس، براساس اطلاعات سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری ترکیه (AFAD)، زمینلرزه ای در ساعت ۱۰:۴۰ به وقت محلی رخ داد و کانون آن در شهرستان قاراکوپرو، از توابع استان ریحا (اورفا)، ثبت شد.
عمق زمینلرزه ۷.۳۹ کیلومتر اعلام شده است. این زلزله علاوه بر مرکز اورفا، در استانهای دیاربکر، ماردین، سیرت، شرناخ، باتمان، غازیآنتپ، آدییامان و مالاتیا نیز احساس شد. پس از وقوع زلزله، شماری از شهروندان خانهها و محلهای کار خود را ترک کردند و در خیابانها، میادین و پارکها منتظر ماندند.
تاکنون گزارشی از تلفات و ویرانی منتشر نشده است
حسن شیلداک، استاندار ریحا، اعلام کرد بررسیهای اولیه در سطح استان از نبود تلفات جانی و ساختمان فروریخته حکایت دارد؛ اما عملیات میدانی و بررسی مناطق مختلف همچنان ادامه دارد.
به گفته شیلداک، حدود ۴۰ شهروند بهدلیل مشکلات ناشی از وحشت و اضطراب به مراکز درمانی مراجعه کردند و اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام شد. تیمهای ارزیابی خسارت نیز برای بررسی گزارشهای مربوط به آسیبهای جزئی احتمالی و کنترل وضعیت مدارس، مساجد و دیگر ساختمانها به مناطق مختلف اعزام شدهاند.
تعطیلی مدارس و مهدهای کودک
استاندار ریحا همچنین اعلام کرد فعالیت آموزشی تمام مدارس، مؤسسات آموزشی، مهدهای کودک و مراکز نگهداری روزانه کودکان در روز پنجشنبه ۲۴ سپتامبر متوقف شده است.
AFAD نیز در اطلاعیهای اعلام کرد تاکنون وضعیت منفی یا خسارت جدی گزارش نشده و تیمهای امدادی و مسئولان محلی، عملیات بررسی میدانی را ادامه میدهند.
مقامهای وزارت کشور، وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی و وزارت حملونقل ترکیه نیز اعلام کردند بررسی وضعیت ساختمانها، راهها و زیرساختهای ارتباطی ادامه دارد و تاکنون مشکل مهمی در زیرساختهای حملونقل و ارتباطات گزارش نشده است.
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