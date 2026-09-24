بلومبرگ: چین در حادثه ای به قطعات حساس جنگنده F-35 آمریکا دست یافت

قطعات یک جنگنده F-35 ارتش استرالیا که برای بررسی و تعمیر احتمالی به آمریکا ارسال شده بود، به‌دلایلی نامعلوم به هنگ‌کنگ انتقال یافت و بنا بر گزارش بلومبرگ، در اختیار مقام‌های چینی قرار گرفت. پنتاگون اعلام کرده است برای بازپس‌گیری قطعات و روشن‌شدن ابعاد این حادثه تلاش می‌کند.

به گزارش کردپرس، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد محموله‌ای شامل پوشش کابین خلبان و درِ محفظه تسلیحات یک جنگنده F-35 استرالیایی، اواخر ماه مه برای بررسی، تعمیر احتمالی یا امحا به آمریکا فرستاده شد؛ اما هیچ‌گاه به مقصد نرسید.

این محموله که شرکت UPS مسئول حمل آن بود، در مسیر خود در کره جنوبی توقف کرد و سپس به هنگ‌کنگ فرستاده شد. هنوز مشخص نیست تغییر مسیر محموله عمدی بوده یا بر اثر اشتباه رخ داده است. منابع بلومبرگ می‌گویند دولت چین قطعات را تحویل گرفته و تاکنون آنها را به آمریکا یا استرالیا بازنگردانده است.

دو قطعه موردنظر از محصولات شرکت لاکهید مارتین هستند و به گفته منابع بلومبرگ، با مواد جاذب امواج رادار پوشانده شده‌اند؛ موادی که در کاهش قابلیت شناسایی جنگنده F-35 نقش دارند.

بااین‌حال، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، پیش‌تر گفته بود براساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، محموله گم‌شده شامل تجهیزات یا قطعات حساس نبوده است. این تفاوت در ارزیابی‌ها اکنون به یکی از محورهای تحقیقات تبدیل شده است.

پنتاگون: در تلاش برای بازپس‌گیری قطعات هستیم

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد از بروز مشکل در انتقال «قطعات غیرقابل‌استفاده F-35» آگاه است و همراه با نهادهای آمریکایی و شرکای صنعتی برای بازپس‌گیری آنها تلاش می‌کند.

پنتاگون همچنین از آغاز تحقیقات درباره نحوه تغییر مسیر محموله و تدوین تدابیر امنیتی جدید برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی خبر داد. دست‌کم دو کمیته در کنگره آمریکا نیز در حال بررسی چگونگی انتقال قطعات به هنگ‌کنگ و قرارگرفتن آنها در اختیار چین هستند.

وزارت دفاع استرالیا نیز بررسی جداگانه‌ای را درباره تمام مراحل مربوط به انتقال این محموله از خاک استرالیا آغاز کرده است. مارلز گفت کشورش همچنان به سازوکار مشارکت در برنامه F-35 و فرایندهایی که از طریق لاکهید مارتین انجام می‌شود، اعتماد دارد.

لاکهید مارتین نیز اعلام کرد شیوه حمل قطعات بر اساس مقررات وزارت دفاع آمریکا تعیین می‌شود و شرکت حمل‌وننده نیز مطابق ضوابط مشخص‌شده از سوی دولت انتخاب شده است. این شرکت از تقویت سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه خبر داده است.

استرالیا یکی از مراکز اصلی نگهداری، تعمیر و تأمین قطعات جنگنده‌های F-35 در منطقه هند و اقیانوس آرام است. انتشار خبر انتقال این قطعات به هنگ‌کنگ، نگرانی‌ها درباره امنیت زنجیره جهانی تأمین و احتمال دسترسی چین به فناوری‌های مرتبط با ویژگی پنهان‌کاری این جنگنده را افزایش داده است.