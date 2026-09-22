سرویس ترکیه - عضو آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان با تأکید بر ضرورت انجام گام‌های سیاسی و قانونی برای پیشبرد روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، اعلام کرد که بدون تغییر رویکرد دولت ترکیه، این روند نمی‌تواند به شکلی قدرتمند ادامه پیدا کند و راه‌حل اساسی ترکیه، دموکراتیزه شدن بر پایه آزادی کُردها است.

به گزارش کردپرس، «دوران کالکان» عضو آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان در برنامه شبکه مدیا خبر درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک، وضعیت ترکیه، کردستان سوریه و کردستان شرقی سخن گفت و تأکید کرد که برای پیشبرد این روند، اقدامات سیاسی، قانونی و دموکراتیک ضروری است. وی همچنین درباره قانون چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت که پس از گذشت حدود ۴۰ روز از تصویب این قانون، هنوز گام‌های ملموسی برای اجرای آن برداشته نشده است.

کالکان اظهار داشت: «قانون چارچوب در ابتدا امیدهای جامعه را افزایش داد، اما پس از گذشت زمان زیادی، هنوز اقدامات مشخصی برای اجرای آن انجام نشده است.»

وی با اشاره به تشکیل نشست کمیته پیگیری و ارزیابی روند صلح گفت که این کمیته تصمیم گرفته است چهار کمیسیون تشکیل شود، اما تاکنون اطلاعات گسترده‌ای درباره ساختار و فعالیت این کمیسیون‌ها ارائه نشده است.

این عضو آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان افزود که برخی کمبودهای موجود در قانون می‌تواند در مرحله اجرا برطرف شود، اما از سوی دولت ترکیه گام‌های لازم برداشته نشده است. او همچنین مدعی شد که این قانون به دلیل در نظر نگرفتن وضعیت حزب کارگران کردستان (PKK) و برخی اعضای آن، دارای محدودیت‌هایی است و اگر روند تنها به موضوع «خلع سلاح» محدود شود، ممکن است به پایان برسد.

کالکان با اشاره به رویکرد دولت ترکیه گفت: «ترکیه نمی‌تواند با قوانین و رویکردهای قدیمی به پیش برود و برای حل مسئله کُرد باید رویکرد دولت تغییر کند.»

وی افزود که اگر ترکیه بخواهد روند همگرایی سیاسی و اجتماعی را پیش ببرد، باید شرایط قانونی، سیاسی و دموکراتیک فراهم شود تا کُردها با هویت، زبان و فرهنگ خود جایگاهشان را در نظام سیاسی پیدا کنند.

کالکان در این زمینه گفت: «راه‌حل اساسی ترکیه، دموکراتیزه شدن بر پایه آزادی کُردها است.»

وی همچنین تأکید کرد که روندی که با عنوان صلح و جامعه دموکراتیک آغاز شده نباید تنها به مسئله سلاح محدود شود. به گفته او، PKK اعلام کرده است که راهبرد خود را تغییر داده و به جای مبارزه مسلحانه، راهبرد سیاست دموکراتیک را دنبال می‌کند.

کالکان مدعی شد که حدود یک سال و نیم است درگیری‌های گسترده‌ای در ترکیه رخ نداده و نیروهای این حزب از مناطق جنگی عقب‌نشینی کرده‌اند. او پیشبرد این روند را نیازمند قانون جدید، رویکردهای جدید و فراهم شدن زمینه فعالیت سیاسی دموکراتیک دانست.

کالکان: قتل سیپان حزنی یک اقدام تحریک‌آمیز بود

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود درباره کردستان سوریه، به کشته شدن سیپان حزنی و اعزام نیروهای نظامی از حلب به سمت کوبانی اشاره کرد و این اقدامات را «یک تحریک بسیار خطرناک» توصیف کرد.

وی گفت: «کشته شدن حزنی و حوادث پس از آن، از جمله اعزام نیروهای نظامی به کوبانی، یک اقدام تحریک‌آمیز بسیار خطرناک است.»

کالکان واکنش مردم کوبانی به این حادثه را «واکنشی طبیعی و دموکراتیک» توصیف کرد و گفت راه‌حل مشکلات کردستان سوریه باید بر پایه پذیرش اراده مردم منطقه و کُردها باشد.

وی افزود رویکردهایی که اراده مردم منطقه را رد می‌کنند، با دموکراسی سازگار نیستند.

کالکان: آموزش به زبان کُردی یک حق مشروع است

کالکان درباره مسئله زبان و آموزش کُردی نیز گفت که ممنوعیت آموزش به زبان کُردی در کردستان سوریه باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

وی اظهار داشت که طی سال‌های گذشته یک نظام آموزشی به زبان کردی ایجاد شده و معلمان برای این نظام آموزشی تربیت شده‌اند.

کالکان رد آموزش به زبان کُردی را نشانه نپذیرفتن اراده اجتماعی و زبانی کُردها دانست و گفت درخواست آموزش به زبان مادری، مطالبه‌ای مشروع و دموکراتیک است.