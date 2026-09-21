اعتراض دانشآموزان قامشلو به محدودیت آموزش زبان کُردی
به گزارش کردپرس، دانشآموزان چند مدرسه در محله غربی شهر قامشلو با برگزاری تجمع و صدور بیانیه، مخالفت خود را با تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه برای اختصاص تنها سه جلسه در هفته به آموزش زبان کُردی اعلام کردند و خواستار بازنگری در این تصمیم و تضمین حق تحصیل به زبان مادری شدند.
به نوشته دیدهبان حقوق بشر سوریه(SOHR)، این اعتراضها در ادامه واکنشها به تصمیم شماره ۲۰۶۸/۹۶۴ وزارت آموزش سوریه است که در ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ صادر شد و آموزش زبان کُردی را به سه جلسه در هفته محدود کرده است. این تصمیم در هفتههای اخیر با اعتراض دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و نهادهای آموزشی در شهرها و مناطق مختلف جزیره روبهرو شده است.
دانشآموزان معترض در بیانیه خود اعلام کردند که زبان کُردی بخشی از هویت و تاریخ جامعه کُرد است و اختصاص سه جلسه در هفته برای آموزش این زبان را کافی نمیدانند. آنها از وزارت آموزش دولت موقت خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر کند و امکان ادامه تحصیل دانشآموزان به زبان مادری را فراهم کند.
همزمان، آکادمی پژوهشهای تربیتی در قامشلو نیز با برگزاری مراسمی در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، خواستار گسترش آموزش به زبان کُردی شد. این نهاد اعلام کرد که محدود کردن آموزش کُردی به سه جلسه در هفته با حق آموزش به زبان مادری سازگار نیست و خواستار بهرسمیتشناختن کامل زبان کُردی در قانون اساسی آینده سوریه شد.
این اعتراضها در شرایطی ادامه دارد که بر اساس فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۳، زبان کُردی بهعنوان یک زبان ملی به رسمیت شناخته شده و امکان آموزش آن در مناطق دارای جمعیت قابل توجه کُرد فراهم شده است. با این حال، اجرای مقررات جدید آموزشی و میزان استفاده از زبان کُردی در مدارس به یکی از موضوعات مورد اختلاف میان نهادهای آموزشی دولت موقت و نهادهای محلی در مناطق کُردنشین تبدیل شده است.
در همین حال، قرار است روز سهشنبه تجمع گستردهای در مقابل ورزشگاه ۱۲ مارس در قامشلو برگزار شود. بر اساس اعلام «ابتکار مردمی منطقه جزیره»، شهروندان و دانشآموزانی از قامشلو، حسکه، دیرک، عامودا، دربازیه، جلآغا، تلتمر، تربهسپی و گرکیلگه در این تجمع شرکت خواهند کرد. این تجمع قرار است ساعت ۱۱:۳۰ برگزار شود و هدف آن اعتراض به محدودیت آموزش زبان کُردی و درخواست برای تدریس برنامههای درسی به زبان کُردی عنوان شده است.
اعتراضها به محدود شدن آموزش زبان کُردی از اواخر آگوست تاکنون در چندین شهر و منطقه جزیره ادامه داشته و دانشآموزان و خانوادههای آنان در تجمعها، تحصنها و بیانیههای مختلف خواستار حفظ آموزش به زبان مادری شدهاند.
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