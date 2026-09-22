رایزنان بازرگانی ایران در هفت کشور به آذربایجانغربی سفر میکنند
به گزارش کرد پرس، سخاوت خیرخواه روز سه شنبه در جلسه هماهنگی سفر رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عمان، افغانستان، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و مالزی و شبه قاره هند به زودی در آذربایجان غربی حضور مییابند.
وی اظهار کرد: این سفر با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی آذربایجانغربی، بررسی فرصتهای توسعه تجارت با بازارهای هدف و ایجاد زمینه برای گسترش تعاملات تجاری میان فعالان اقتصادی استان و کشورهای مقصد صادراتی انجام میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: این استان با برخورداری از مرزهای مشترک با ترکیه و عراق و ظرفیتهای متنوع در بخشهای تولید، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تجارت خارجی، از مناطق مهم کشور در حوزه توسعه صادرات و تعاملات اقتصادی با بازارهای منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنعت در استان یکی نقاط برجستهای است که باید برای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر در آنها تلاش کرد.
آذربایجانغربی با برخورداری از مرزهای مشترک با ترکیه و عراق و همجواری با جمهوری خودمختار نخجوان، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است و بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، تولید و مواد معدنی از جمله زمینههای دارای ظرفیت برای گسترش فعالیتهای صادراتی در این استان محسوب میشوند.
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