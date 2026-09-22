مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در هفت کشور همسایه به‌زودی به این استان سفر می‌کنند و از ظرفیت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی استان بازدید می‌کنند.

به گزارش کرد پرس، سخاوت خیرخواه روز سه شنبه در جلسه هماهنگی سفر رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عمان، افغانستان، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و مالزی و شبه قاره هند به زودی در آذربایجان غربی حضور می‌یابند.

وی اظهار کرد: این سفر با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی آذربایجان‌غربی، بررسی فرصت‌های توسعه تجارت با بازارهای هدف و ایجاد زمینه برای گسترش تعاملات تجاری میان فعالان اقتصادی استان و کشورهای مقصد صادراتی انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: این استان با برخورداری از مرزهای مشترک با ترکیه و عراق و ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های تولید، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تجارت خارجی، از مناطق مهم کشور در حوزه توسعه صادرات و تعاملات اقتصادی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنعت در استان یکی نقاط برجسته‌ای است که باید برای دست‌یابی به ارزش افزوده بالاتر در آنها تلاش کرد.

آذربایجان‌غربی با برخورداری از مرزهای مشترک با ترکیه و عراق و همجواری با جمهوری خودمختار نخجوان، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است و بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، تولید و مواد معدنی از جمله زمینه‌های دارای ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های صادراتی در این استان محسوب می‌شوند.