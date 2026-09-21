بحران نان در قامشلو و حسکه پس از افزایش قیمت سوخت
به گزارش کردپرس، شهر قامشلو و مناطق مختلف جزیره در استان حسکه با کمبود شدید نان مواجه شدهاند و میزان نان عرضهشده در برخی نانواییها پاسخگوی نیاز ساکنان نیست.
بر اساس گزارش منتشر شده در دیدهبان حقوق بشر سوریه(SOHR)، نانواییهای صنعتی و ۱۲ مارس در قامشلو با کاهش قابل توجه میزان توزیع نان مواجه هستند و نانواییهای خصوصی نیز به دلیل افزایش تقاضا، میزان فروش به هر فرد را محدود کردهاند.
بر اساس این گزارش، در برخی نانواییهای خصوصی به هر فرد اجازه داده میشود حداکثر سه کیسه نان خریداری کند. هر کیسه حدود شش قرص نان دارد و برخی ساکنان نیز از کوچک بودن اندازه نانها شکایت دارند.
همزمان، قیمت هر بسته نان از ۴ هزار و ۵۰۰ لیره سوریه به ۵ هزار لیره افزایش یافته است. این افزایش قیمت پس از بالا رفتن قیمت گازوئیل اعمال شده و افزایش هزینه سوخت، هزینه تولید نانواییها را افزایش داده است.
بحران کنونی در حالی ادامه دارد که استان حسکه طی هفتههای گذشته نیز با مشکلات گسترده در زمینه تأمین سوخت روبهرو بوده است. بر اساس گزارش عنب بلدی، در اواسط سپتامبر دهها نانوایی در حسکه، قامشلو و مناطق روستایی اطراف آنها پس از افزایش قیمت گازوئیل فعالیت خود را متوقف کردند. صاحبان نانواییها اعلام کرده بودند قیمت تعیینشده برای نان با هزینههای تولید، بهویژه هزینه سوخت، تناسب ندارد.
افزایش قیمت سوخت همچنین بر قیمت سایر انواع نان در قامشلو تأثیر گذاشته است؛ بهگونهای که قیمت نان ضخیم در این شهر از ۲۵ به ۵۰ لیره سوریه افزایش یافته است. افزایش هزینه حملونقل و سایر کالاهای اساسی نیز همزمان فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
در هفتههای اخیر، افزایش قیمت گازوئیل علاوه بر نان، هزینه حملونقل و برخی خدمات را نیز در مناطق جزیره افزایش داده و با اعتراض و نارضایتی شهروندان همراه شده است. گزارشها حاکی از آن است که بحران سوخت پیش از تصمیم اخیر درباره افزایش قیمت نیز وجود داشته و از اواخر ماه آگوست کمبود گازوئیل خدماتی در استان حسکه تشدید شده بود.
در شرایط کنونی، ساکنان مناطق جزیره خواستار تأمین منظم و کافی نان و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت این کالای اساسی هستند؛ موضوعی که با توجه به مشکلات همزمان در بخش سوخت، حملونقل و سایر کالاهای ضروری، به یکی از مسائل مهم معیشتی در کردستان سوریه تبدیل شده است.
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