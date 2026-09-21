پیشمرگه اقلیم کردستان اکنون یک فرماندهی نظامی واحد دارد

شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه دولت اقلیم کردستان، از تکمیل روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه خبر داد و گفت تمامی این نیروها اکنون در چارچوب وزارت پیشمرگه و در قالب یک ساختار نظامی واحد، شامل ۱۱ لشکر، ۲ نیروی پشتیبانی، یک فرماندهی کماندو و دو منطقه نظامی فعالیت می‌کنند.

به گزارش کردپرس، شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه دولت اقلیم کردستان، در مراسم اعلام یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اعلام کرد که در نهایت تمامی نیروهای پیشمرگه کردستان در چارچوب وزارت پیشمرگه یکپارچه شده‌اند.

وی گفت: «در نهایت توانستیم تمامی نیروهای پیشمرگه کردستان را در چارچوب وزارت پیشمرگه یکپارچه کنیم.»

وزیر پیشمرگه افزود که ساختار جدید این نیروها شامل ۱۱ لشکر نظامی، ۲ نیروی پشتیبانی، یک فرماندهی کماندو و دو منطقه نظامی خواهد بود.

شورش اسماعیل تأکید کرد که پس از این یکپارچه‌سازی، نیروهای پیشمرگه از یک فرماندهی و یک دستور نظامی واحد پیروی خواهند کرد و دستورات و مأموریت‌های وزارت پیشمرگه را اجرا خواهند کرد.