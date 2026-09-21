مسرور بارزانی: یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه محقق شد
به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کردستان، در مراسم اعلام یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه، با اشاره به روند تشکیل یک نیروی یکپارچه پیشمرگه، این اقدام را مرحلهای جدید در روند توسعه و تقویت این نیروها عنوان کرد.
بارزانی گفت: «توانستیم تحت رهبری بارزانی و با همکاری متحدان، یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه را اعلام کنیم.»
وی این روز را برای خود روزی ویژه توصیف کرد و گفت: «در برنامه دولت نهم وعده داده بودیم برای یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه تلاش کنیم و پس از کار و تلاش فراوان توانستیم به این دستاورد دست پیدا کنیم.»
نخستوزیر اقلیم کردستان افزود: «از این پس مرحله تقویت و تسلیح پیشمرگه آغاز میشود» و تأکید کرد مراحل بعدی توسعه این نیروها به انضباط نظامی، تسلیحات پیشرفته و آموزش و تمرین مستمر نیاز دارد.
بارزانی همچنین با اشاره به جایگاه پیشمرگه گفت این نیرو تنها یک نیروی نظامی مسلح نیست، بلکه نماد فداکاری مردم اقلیم کردستان است.
وی افزود پیشمرگه بخشی از نظام دفاعی عراق است و باید حقوق مالی و استحقاقهای قانونی این نیرو تأمین شود.
نخستوزیر دولت اقلیم کردستان همچنین تأکید کرد هدف این است که پیشمرگه به نیرویی کردستانی تبدیل شود و «برای حلوفصل منازعات حزبی مورد استفاده قرار نگیرد.»
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