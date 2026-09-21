نچیروان بارزانی: تمامی نیروهای پیشمرگه در چارچوب «وزارت پیشمرگه» ادغام شدهاند
به گزارش کردپرس، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، درباره تشکیل کابینه جدید دولتِ اقلیم کُردستان گفت: هماکنون، فضای سیاسی بهبودیافتهای میان نیروهای سیاسی کُردستان، حاکم است و روند تشکیل دولتِ اقلیم کُردستان نیز به سمتِ پیشرفت، گام برمیدارد.
«نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در نشستِ خبری درباره اتخاذ راهکارهایی برای توسعه در عراق و اقلیم کُردستان گفت: معتقدم با بررسی و اتخاذ راهکارهایی مؤثر، میتوانیم اقلیم کُردستان را به مکانی مناسب برای سرمایهگذاری در تمامی بخشها تبدیل کنیم و از این طریق، به یاری خداوند، گامهایی به سوی توسعه همهجانبهتر در عراق برداریم.
بارزانی درباره تشکیل کابینه جدید دولتِ اقلیم کُردستان تأکید کرد: مایلم مراتب خرسندی خود را نسبت به فضای سیاسی بهبودیافتهای که اکنون میان نیروهای سیاسی کُردستان، بهویژه بین «اتحادیه میهنی کُردستان» و «حزب دموکرات کُردستان» حاکم است، ابراز دارم. ما همچنان امیدواریم که این فضای مثبت، به نتایج سازندهای منجر شود.
رئیس اقلیم کُردستان، درباره روند یکپارچهسازی و سازماندهی مجدد نیروهای پیشمرگه کُردستان اظهار داشت: در آیندهای نزدیک، مراسمی در این زمینه، برگزار خواهیم کرد. تمامی نیروهای پیشمرگه در چارچوب «وزارت امور پیشمرگه» اقلیم کُردستان ادغام شدهاند و ما طی روزهای آینده، خبر رسمی این تحولِ مهم را اعلام خواهیم کرد.
«نچیروان بارزانی» درباره اقدامهای جدی و آخرین تحولاتِ مربوط به تشکیل کابینه جدید دولتِ اقلیم کُردستان گفت: نمیتوانم زمان دقیق تشکیل آن را مشخص کنم؛ با این حال، تأیید میکنم که دیدارهایی میان نخستوزیر و معاونش، میان نیروهای امنیتی و همچنین میان دفاتر سیاسی «اتحادیه میهنی کُردستان» و «حزب دموکرات کُردستان» برگزار شده است. در حال حاضر، میتوانم تأیید کنم که روند تشکیل دولت؛ رو به پیشرفت است، هرچند نمیتوانم بگویم چه زمانی تکمیل خواهد شد.
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