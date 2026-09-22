خرید یک هزار و ۴۵۰ تن مرغ مازاد تولید در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: یک هزار و ۴۵۰ تن مرغ مازاد تولید از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب ۲ مرحله از مرغداران استان خریداری شده و مرحله جدید این طرح نیز از ۲۳ شهریور آغاز شده است.

به گزارش کرد پرس، امید فهری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: خرید حمایتی مرغ مازاد با هدف حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی پروتئینی انجام می شود.

وی افزود: از مجموع مرغ خریداری شده در ۲ مرحله، ۱۶۴ تن مربوط به مرحله دوم خرید حمایتی است و اجرای مرحله جدید نیز با توجه به شرایط عرضه و نیاز بازار ادامه دارد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: تداوم خرید حمایتی در زمان افزایش عرضه، به حفظ پایداری تولید و ایجاد اطمینان برای مرغداران در برنامه ریزی دوره های بعدی جوجه ریزی کمک می کند.

فهری ادامه داد: پشتیبانی امور دام استان در چارچوب ضوابط و ظرفیت های ابلاغی، روند خرید مرغ مازاد تولید را با همکاری تولیدکنندگان و تشکل های مرتبط دنبال می کند.

توزیع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در کردستان

وی درباره تأمین نهاده های دامی نیز اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هزار تن نهاده دامی در استان توزیع شده که هفت هزار و ۵۰۰ تن آن از طریق تهاتر در اختیار بهره برداران و فعالان بخش تولید قرار گرفته است.

فهری با بیان اینکه تأمین به موقع نهاده از عوامل مؤثر در استمرار تولید واحدهای دام و طیور است، افزود: برنامه ریزی لازم برای تأمین و توزیع نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان انجام شده و روند توزیع در استان ادامه دارد.

وی بیان کرد: با افزایش ظرفیت ذخیره سازی نهاده های دامی در کردستان، روند تأمین و توزیع این نهاده ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه گزارش نشده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: وضعیت تولید و بازار به صورت مستمر رصد می شود و اقدامات حمایتی در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی انجام خواهد شد.