مشارکت فعال اولیا در کنار تلاش معلمان، رمز تعالی نظام آموزشی است

سرویس کردستان - مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: پیوند عمیق میان اولیا و مربیان و هم افزایی این دو رکن اساسی، اصلی ترین موتور محرک پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

به گزارش کرد پرس، فرشته حشمتیان روز دوشنبه در آیین جشن شکوفه ها در مدرسه انصار سنندج، اظهار کرد: امیدواریم با تعامل سازنده اولیا و مربیان و همت بلند آینده سازان کوچک، در سال تحصیلی پیش رو شاهد موفقیت های چشمگیر و افتخارآفرینی فرزندانمان در عرصه های علمی و اخلاقی باشیم.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه والدین به عنوان امانت داران اصلی فرزندان افزود: فرزندان شما بزرگ ترین ثروت های این کشور هستند که به امانت به مدرسه سپرده شده اند، اما این امانت داری صرفاً یک فرایند ابزاری نیست و نیازمند نظارت مستمر و مشارکت جدی والدین در امور مدرسه است.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه مکانی برای تربیت نسلی باایمان، امیدوار و اخلاق مدار است، ادامه داد: امروز دانش آموزان با حضور پرشور در کلاس های درس، درس مقاومت را به دشمنان ثابت می کنند و نشان می دهند راه شهدا و دانشمندان این مرز و بوم با تربیت آینده سازان جدید ادامه دارد.

حشمتیان با اشاره به فضای بانشاط فراهم شده در مدارس کردستان، از تلاش های استاندار، فرماندار، مسئولان آموزش و پرورش استان و مدیران مدارس در راستای استقبال از بهار تعلیم و تربیت قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی، شروع فصل جدیدی از ایمان و امید است، خطاب به دانش آموزان گفت: شما که امروز پرچم داران ایران هستید، قهرمانان واقعی این سرزمینید؛ اگرچه دشمن تلاش کرده است با حذف برخی بزرگان، دانشمندان و فرماندهان ما را مأیوس کند، اما امروز شما در کلاس های درس ثابت می کنید که این صندلی ها، جایگاه جانشین پروری برای آینده درخشان ایران است.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: کلاس درس صرفاً محیط آموزش نیست، بلکه مکانی برای تقویت اخلاق، ایجاد پیوند عاطفی میان دانش آموز و معلم و یادگیری درس مقاومت است.

تأکید بر آموزش تعاون و مشارکت به دانش آموزان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز بر ضرورت آموزش تعاون، همکاری، همدلی و مشارکت به نسل آینده تأکید کرد و اظهار کرد: مدیران و معلمان نباید مدرسه را صرفاً فضایی برای آموزش کتاب های درسی ببینند، بلکه باید گفت وگو، تعامل و نقش پذیری را نیز به دانش آموزان آموزش دهند.

علی اکبر ورمقانی افزود: باید تعاون گری، تعاون نگری و خرد جمعی را به دانش آموزان آموزش دهیم، چرا که این عزیزان برنامه ریزان توسعه کشور هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از والدین دانش آموزان خواست امور فرزندان خود را به صورت روزانه پیگیری کنند و ارتباط مستمر با اولیای مدرسه داشته باشند.

ورمقانی به دانش آموزان نیز توصیه کرد همان گونه که در خانه به پدر، مادر و بزرگ ترها احترام می گذارند، به مدیر، معلمان و کادر مدرسه نیز احترام بگذارند و به سخنان معلمان خود توجه کنند.

وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به ۲۳ هزار دانش آموز پایه اول کردستان، ابراز امیدواری کرد نسلی جست وجوگر، محقق و برخوردار از دانش تربیت شود.

مرمت ۱۲۷ مدرسه آسیب دیده در کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز از پایان پروژه مرمت ۱۲۷ مدرسه آسیب دیده در استان خبر داد و بر ضرورت همکاری سازنده میان خانه و مدرسه تأکید کرد.

سیدفواد حسینی افزود: تنها مدرسه آسیب دیده باقی مانده، مدرسه حجاب در شهرستان سقز است که به طور کامل تخریب شده و موضوع آن در دست بررسی قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه روز ورود به مدرسه برای هر کودک لحظه ای تکرارنشدنی و تاریخی است، خطاب به والدین گفت: ما به اعتماد شما افتخار می کنیم و این سرمایه های ارزشمند را با جان و دل می پذیریم و از والدین درخواست دارم در مسیر رشد و شکوفایی فرزندان، همراه آموزش و پرورش باشند و هرگز فرزند خود را با دانش آموزان دیگر مقایسه نکنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: ما آگاهانه توانمندترین و بهترین آموزگاران خود را برای پایه اول انتخاب کرده ایم، چرا که این دوره، زیربنای کل دوران تحصیل است.

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