کشته شدن یک عضو نیروهای امنیت داخلی در حومه قامشلو در حمله افراد مسلح

سرویس سوریه - یک گشت نیروهای امنیت داخلی در نزدیکی دانشگاه قرطبه در مسیر قامشلو–حسکه هدف حمله دو فرد مسلح ناشناس قرار گرفت که در جریان آن یک نیروی امنیت داخلی جان باخت و یک نفر دیگر زخمی شد.

به گزارش کردپرس، یک گشت نیروهای امنیت داخلی در نزدیکی دانشگاه قرطبه در مسیر بین قامشلو و حسکه هدف حمله دو فرد مسلح ناشناس سوار بر موتورسیکلت قرار گرفت که در جریان این حمله عبدالعزیز فیصل حسن، نیروی ۱۸ ساله امنیت داخلی، جان باخت و یکی دیگر از نیروهای این گشت زخمی شد. نیروهای امنیت داخلی پس از حمله عملیات جست‌وجو برای شناسایی و بازداشت عاملان را آغاز کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نیروهای امنیت داخلی استان حسکه، این حمله امروز در نزدیکی دانشگاه قرطبه در مسیر جاده بین‌المللی M4 انجام شد. دو فرد مسلح ناشناس که سوار بر یک موتورسیکلت بودند، به خودروی گشت نیروهای امنیت داخلی حمله کردند و پس از آن از محل متواری شدند.

نیروهای امنیت داخلی استان حسکه اعلام کردند که پس از وقوع حمله، نیروهای مربوطه عملیات جست‌وجو برای یافتن مهاجمان را آغاز کرده‌اند.

عبدالعزیز فیصل حسن، ۱۸ ساله، یکی از نیروهای نیروهای امنیت داخلی بود که در این حمله جان باخت. یکی دیگر از نیروهای همراه او نیز در جریان حمله زخمی شد.