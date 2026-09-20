سرویس سوریه - حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) پس از ۲۳ سال فعالیت سیاسی و سازمانی و برگزاری ۱۰ کنگره، خود را برای برگزاری کنگره‌ای فوق‌العاده آماده می‌کند که انتظار می‌رود به تغییرات اساسی در ساختار و فعالیت‌های داخلی این حزب منجر شود.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) که در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳ تأسیس شد، در طول ۲۳ سال گذشته مراحل مختلفی از فعالیت سیاسی و سازمانی، سرکوب و بازداشت اعضا در دوران حکومت بعث، مشارکت در شکل‌گیری نهادهای مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه و برگزاری ۱۰ کنگره را پشت سر گذاشته است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این حزب اکنون در آستانه برگزاری یک کنگره فوق‌العاده قرار دارد و انتظار می‌رود این کنگره زمینه تغییرات مهمی را در ساختار داخلی و مسیر فعالیت‌های سیاسی و سازمانی PYD فراهم کند.

PYD در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳ پس از برگزاری کنگره‌ای چندروزه تأسیس شد. در این کنگره موضوعات راهبردی مرتبط با منطقه، کردستان و سوریه مورد بحث قرار گرفت.

چند ماه پس از تأسیس این حزب، در ۱۲ مارس ۲۰۰۴ اعتراضات قامشلو روی داد و حکومت بعث اقدامات گسترده‌ای را علیه احزاب کُرد و دیگر جریان‌های مخالف کُرد، عرب و سریانی انجام داد که فشارها علیه کُردها گسترده‌تر بود و شماری از فعالان و سیاستمداران کُرد بازداشت و زندانی شدند.

در ادامه این اقدامات، اعضا و رهبران PYD نیز هدف بازداشت و شکنجه قرار گرفتند. با آغاز جنگ داخلی در سوریه حدود هزار و ۵۰۰ عضو PYD توسط حکومت سوریه بازداشت شدند و سرنوشت شماری از آنان همچنان نامشخص است.

PYD تا پیش از روی کار آمدن مدیریت خودگردان فعالیت‌های سازمانی خود را در مناطق مختلف از کوبانی تا عفرین، قامشلو، دیرک و حسکه ادامه داد و پس از دو سال فعالیت، در روند ایجاد نهادهای مدیریت خودگردان دموکراتیک مشارکت کرد.

کنگره‌های حزب

نخستین کنگره PYD در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳ پس از ماه‌ها فعالیت سازمانی با مشارکت مسئولان و فعالان کُرد در کردستان سوریه برگزار شد و یک هفته ادامه داشت. در این کنگره زردشت حاجو به عنوان رئیس حزب انتخاب شد و تصمیماتی درباره فعالیت برای آزادی عبدالله اوجالان، مطالبه قانون اساسی دموکراتیک و غیرمتمرکز در سوریه، تقویت سازماندهی زنان، آموزش کادرها و حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان اتخاذ شد.

دومین کنگره حزب پس از کشته شدن میسا باقی، معروف به «شیلان کوبانی»، و چهار همراه او به نام‌های زکریا ابراهیم، حکمت توکماک، نبو علی و حاجی جمعه علی، در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ در موصل عراق برگزار شد. این افراد هنگام بازگشت به کردستان سوریه هدف یک عملیات اطلاعاتی قرار گرفتند.

در پی این تحولات، کنگره‌ای فوق‌العاده در ۱۰ فوریه ۲۰۰۵ با شعار «شیلان و یارانش، اصلاح مسیر خود» برگزار شد و فؤاد عمر به عنوان رئیس حزب انتخاب شد.

در سومین کنگره حزب، موضوعاتی از جمله جامعه اخلاقی، سیاسی و زیست‌محیطی و آزادی زنان بر اساس فلسفه «ملت دموکراتیک» مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

چهارمین کنگره PYD در ۲۷ مارس ۲۰۰۷ به مدت سه روز برگزار شد و فؤاد عمر بار دیگر به عنوان رئیس حزب انتخاب شد. در این کنگره سازماندهی جامعه بر اساس نظام کمون‌ها و مجالس مورد بحث قرار گرفت، اما حملات حزب بعث و بازداشت کادرهای حزب مانع از ایجاد کامل این ساختارها شد.

پنجمین کنگره حزب در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲ در قامشلو با شعار «از سوریه دموکراتیک به سوی مدیریت خودگردان دموکراتیک» برگزار شد. در این کنگره تصمیم گرفته شد نظام ریاست مشترک در حزب ایجاد شود و آسیه عبدالله و صالح مسلم به عنوان روسای مشترک PYD انتخاب شدند. پس از این کنگره، روند سازماندهی کمون‌ها و مجالس نیز آغاز شد.

ششمین کنگره PYD در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ در شهرک رمیلان در منطقه جزیره برگزار شد. حدود ۷۰ مسئول و فعال کُرد و همچنین نمایندگانی از فرانسه، دانمارک، نروژ، تونس، مصر و سودان، احزاب کُرد و نیروهای مخالف سوریه در این کنگره حضور داشتند. در این کنگره بر موضوع وحدت سوریه تأکید شد.

هفتمین کنگره حزب در روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد و شاهوز حسن و عایشه حسو به عنوان روسای مشترک حزب انتخاب شدند.

هشتمین کنگره PYD نیز در ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ در رمیلان برگزار شد. در این کنگره عایشه حسو و انور مسلم به عنوان روسای مشترک حزب انتخاب شدند.

نهمین کنگره حزب در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ در حسکه برگزار شد و سه روز ادامه داشت. در این کنگره صالح مسلم و آسیه عبدالله به عنوان روسای مشترک حزب انتخاب شدند.

دهمین کنگره عمومی PYD نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴ پس از برگزاری مجموعه‌ای از کنفرانس‌های مقدماتی در روژاوا و اروپا برگزار شد و غریب حسو و پروین یوسف به عنوان روسای مشترک حزب انتخاب شدند.

کنگره فوق‌العاده و تغییرات پیش‌رو

منابعی در داخل PYD اعلام کرده اند که این حزب قصد دارد در ماه اکتبر یک کنگره فوق‌العاده برگزار کند. بر اساس این گزارش، اقدامات مقدماتی برای برگزاری کنگره ادامه دارد و حزب قرار است تغییرات مهمی را تجربه کند.

جان باختن بنیانگذاران و رهبران حزب

در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳، عیسی حسو، از رهبران برجسته PYD که به عنوان نماینده حزب و مسئول روابط عمومی فعالیت می‌کرد، در قامشلو بر اثر انفجار خودروی خود در مقابل منزلش جان باخت.

همچنین صالح مسلم، سیاستمدار کُرد، عضو شورای ریاست PYD و رئیس مشترک پیشین این حزب، در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ پس از یک دوره بیماری طولانی‌مدت درگذشت.

صالح مسلم در سال ۲۰۰۳ از اعضای بنیانگذار PYD بود و در سال ۲۰۰۴ به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود بازداشت شد. او دو دوره به عنوان رئیس مشترک حزب فعالیت کرد؛ دوره نخست از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ و دوره دوم از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بود. پس از آن نیز تا زمان درگذشت خود مسئولیت روابط خارجی حزب را بر عهده داشت.