انفجار در انبار مهمات در جنوب حلب؛ شمار انفجارها به پنج مورد رسید
به گزارش کردپرس، بامداد دوشنبه ۲۱ سپتامبر، چند انفجار پیاپی در منطقه عیسی در حومه جنوبی حلب روی داد که بر اساس اطلاعات اولیه، منشأ آن انفجار در یک انبار مهمات در نزدیکی منطقه ایکاردا بوده است. گزارشها حاکی از آن است که شمار انفجارهای ثبتشده در این منطقه به پنج مورد رسیده، اما تاکنون اطلاعات دقیقی درباره نوع انبار، وابستگی آن و میزان تلفات و خسارات منتشر نشده است.
انفجارها با صدای شدید و متوالی همراه بوده و ویدئوهایی از لحظه وقوع انفجار و آتشسوزیهای ناشی از آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
برخی منابع سوری نیز مدعی شدهاند که یک انبار مهمات متعلق به وزارت دفاع دولت موقت سوریه در حومه غربی حلب هدف حمله جنگندههای ناشناس قرار گرفته است، با این حال این ادعا و جزئیات مربوط به عامل انفجار هنوز بهطور مستقل تأیید نشده است.
وقوع این انفجار در حالی است که طی هفتههای اخیر چندین حادثه مشابه در انبارها و محلهای نگهداری سلاح و مهمات در مناطق مختلف سوریه رخ داده است.
در ۱۸ سپتامبر، انفجار یک انبار مهمات در یک پادگان نظامی وابسته به اداره تسلیحات وزارت دفاع سوریه در اطراف شهر عیاش در حومه غربی دیرالزور، بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی دیدهبان حقوق بشر سوریه، به جان باختن ۱۱ نیروی وزارت دفاع و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر منجر شد و گزارشهایی نیز درباره مفقود شدن افراد و وجود اجساد متلاشیشده منتشر شد.
همچنین در ۹ سپتامبر، یک انبار مهمات در جاده سرمدا در نزدیکی اردوگاه کمونه در حومه شمالی ادلب منفجر شد و پس از آن چند انفجار پیاپی رخ داد که در مجموع ۲۰ کشته بر جای گذاشت. این انبار محل نگهداری موشکهای کورنت و راکتها بود و پیشتر به هیئت تحریر الشام تعلق داشت و پس از آن در شمار انبارهای وزارت دفاع قرار گرفته بود.
پیش از آن نیز در اول سپتامبر، یک خودروی حامل مهمات هنگام انتقال در ورودی غربی شهر بنش در حومه ادلب منفجر شد که در نتیجه آن پنج نفر جان باختند و بیش از پنج نفر دیگر زخمی شدند.
تکرار این حوادث، نگرانیهایی را درباره نحوه نگهداری و انتقال سلاح و مهمات، بهویژه در مناطق نزدیک به مناطق مسکونی و اردوگاههای آوارگان، ایجاد کرده است؛ چرا که انفجارهای زنجیرهای در چنین مکانهایی میتواند جان غیرنظامیان و نیروهای امدادی و دفاع مدنی را نیز در معرض خطر قرار دهد.
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