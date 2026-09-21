خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تبریک نخستوزیر عراق به مناسبت یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان
علی زیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی تکمیل روند یکپارچهسازی تشکلهای نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان زیر چتر وزارت پیشمرگه را تبریک گفت و آن را گامی مهم برای وحدت تصمیم دفاعی در عراق دانست.
به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی ضمن تبریک به مردم اقلیم کردستان عراق و نیروهای پیشمرگه، تکمیل روند یکپارچهسازی تشکلهای این نیروها زیر چتر وزارت پیشمرگه را تبریک گفت.
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