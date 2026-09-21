علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی تکمیل روند یکپارچه‌سازی تشکل‌های نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان زیر چتر وزارت پیشمرگه را تبریک گفت و آن را گامی مهم برای وحدت تصمیم دفاعی در عراق دانست.

به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی ضمن تبریک به مردم اقلیم کردستان عراق و نیروهای پیشمرگه، تکمیل روند یکپارچه‌سازی تشکل‌های این نیروها زیر چتر وزارت پیشمرگه را تبریک گفت.