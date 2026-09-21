کردپرس
تبریک نخست‌وزیر عراق به مناسبت یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تبریک نخست‌وزیر عراق به مناسبت یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان

علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی تکمیل روند یکپارچه‌سازی تشکل‌های نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان زیر چتر وزارت پیشمرگه را تبریک گفت و آن را گامی مهم برای وحدت تصمیم دفاعی در عراق دانست.

به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی ضمن تبریک به مردم اقلیم کردستان عراق و نیروهای پیشمرگه، تکمیل روند یکپارچه‌سازی تشکل‌های این نیروها زیر چتر وزارت پیشمرگه را تبریک گفت.

زیدی در این پیام اظهار کرد: «به مردم‌مان در اقلیم کردستان عراق و قهرمانان پیشمرگه، به مناسبت تکمیل یکپارچه‌سازی تشکل‌هایشان زیر چتر وزارت امور پیشمرگه تبریک می‌گوییم.»

وی همچنین تأکید کرد که یکپارچه‌سازی نیروهای امنیتی و نظامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین و افزایش هماهنگی میان تمامی تشکل‌های نیروهای مسلح، گامی مهم برای یکپارچه‌سازی تصمیم دفاعی کشور است.

 
 
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