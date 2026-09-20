خانوادههای داعش؛ بمبی ساعتی در اردوگاه روژ
به گزارش کردپرس، «رشید عفرین» عضو مدیریت ادروگاه روژ در کردستان سوریه اعلام کرد حدود ۷۴۵ خانواده از اعضای داعش در این اردوگاه ساکن هستند و وضعیت امنیتی آن تحت تأثیر تحولات اردوگاه هول قرار گرفته است. به گفته او، برخی از زنان عضو خانوادههای داعش تلاش میکنند خود را سازماندهی کنند و از خارج از اردوگاه نیز برای ایجاد ناآرامی و حمله به نهادهای حقوق بشری و مدیریت اردوگاه حمایت دریافت میکنند. او همچنین خواستار پذیرش اتباع خارجی از سوی کشورهایشان و تخلیه اردوگاه و تعیین تکلیف قضایی افرادی شد که مرتکب جرم شدهاند.
رشید عفرین در گفتوگو با خبرگزاری هاوار درباره وضعیت اردوگاه روژ در نزدیکی شهر دیرک گفت تحولات اردوگاه هول بر وضعیت امنیتی اردوگاه روژ تأثیر گذاشته است؛ بهویژه پس از انتقال شماری از کودکان از اردوگاه هول به روژ.
به گفته وی، در زمان بروز ناآرامیها در اردوگاه هول، همسران اعضای داعش در اردوگاه روژ تلاش کرده بودند فرار کنند، اما نیروهای حفاظت اردوگاه متوجه این اقدام شده و مانع فرار آنها شدند. عفرین افزود که از آن زمان، برخی از همسران اعضای داعش تلاش کردهاند در داخل اردوگاه خود را سازماندهی کنند و از خارج نیز به آنها جهت ایجاد ناآرامی و حمله به سازمانهای حقوق بشری و مدیریت اردوگاه داده میشود.
عضو مدیریت اردوگاه روژ همچنین گفت کودکان این خانوادهها هر شب به مراکز امنیتی حمله کرده و با پرتاب سنگ به خودروها آسیب میزنند. او افزود مدیریت اردوگاه تلاش میکند مشکلات ایجادشده را حل کند، اما ساکنان اردوگاه همچنان از شرایط موجود شکایت دارند و برخی از آنها حدود ۹ سال است که در اردوگاه زندگی میکنند.
عفرین درباره وضعیت خانوادههای ساکن اردوگاه گفت حدود ۲۰ درصد از آنها خواهان بازگشت به مناطق خود هستند و ۷۰ درصد نیز تمایل دارند به مناطقی که تحت کنترل دولت موقت سوریه قرار دارد بازگردند. وی افزود در حال حاضر حدود ۷۴۵ خانواده از اعضای داعش در اردوگاه روژ حضور دارند که تنها یک خانواده سوری است، ۱۵ خانواده عراقی هستند و ۷۲۹ خانواده دیگر را اتباع عرب و خارجی تشکیل میدهند.
وی همچنین درباره کودکانی که در اردوگاه روژ متولد شده و در آنجا رشد میکنند، هشدار داد و گفت رشد کودکان در چنین شرایطی میتواند خطرناک باشد. عفرین از کشورها خواست از طریق سازمان ملل متحد اتباع خود را تحویل بگیرند و مدعی شد کودکانی که در اردوگاه زندگی میکنند در معرض آموزش خشونت و فرقهگرایی قرار دارند.
به گفته عفرین، زنان ساکن اردوگاه نیز به فعالیتهای سازمانیافته روی آوردهاند، نشستهایی برگزار میکنند، خود را سازماندهی کرده و شبها برای نگهبانی از اردوگاه خارج میشوند.
عضو مدیریت اردوگاه روژ در ادامه گفت تنها ۳۸ خانواده دارای تابعیت کشورهای اروپایی تاکنون از اردوگاه خارج شدهاند، در حالی که کشورهایی از جمله مصر، مراکش، تونس، سومالی و سودان اتباع خود را تحویل نمیگیرند.
عفرین هشدار داد ادامه حضور این خانوادهها در اردوگاه میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد و جامعه جهانی را مسئول وضعیت موجود دانست. وی همچنین گفت در صورت فرار اعضای این خانوادهها از اردوگاه، احتمال ارتکاب اقدامات خشونتآمیز در سطح گستردهتر وجود دارد.
او در پایان خواستار تخلیه اردوگاه و محاکمه افرادی شد که مرتکب قتل شدهاند و تأکید کرد وضعیت زنان ساکن اردوگاه باید بهصورت جداگانه بررسی شود، زیرا به گفته وی برخی از آنها مرتکب جرمی نشدهاند و برخی دیگر در ارتکاب جرایم نقش داشتهاند.
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