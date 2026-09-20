تعویق رسیدگی دادگاه فدرال عراق به پرونده‌ تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان

دادگاه فدرال عالی عراق رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با وضعیت پارلمان و تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را به تعویق انداخت و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ را به‌عنوان موعد جدید رسیدگی تعیین کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه فدرال عالی عراق رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با وضعیت پارلمان و تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را به تعویق انداخت و جلسه بعدی رسیدگی را برای ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که علی حمه صالح، ریس جنبش موضع میهنی، از وجود دو شکایت در دادگاه فدرال درباره وضعیت سیاسی و حقوقی اقلیم کردستان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، نخستین شکایت به ادعای مغایرت وضعیت پارلمان فعلی اقلیم کردستان با قانون اساسی مربوط می‌شود و دومین پرونده نیز موضوع تأخیر در تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان با وجود گذشت نزدیک به دو سال از برگزاری انتخابات پارلمانی، همچنان به نتیجه نرسیده است و اختلافات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از مهم‌ترین مسائل مطرح در روند تشکیل دولت جدید به شمار می‌رود.

انتخابات ششمین دوره پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد. بر اساس نتایج نهایی، حزب دمکرات کردستان با ۳۹ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت و اتحادیه میهنی کردستان ۲۳ کرسی، جنبش نسل نو ۱۵ کرسی و اتحاد اسلامی کردستان ۷ کرسی به دست آوردند.

همچنین جنبش موضع میهنی ۴ کرسی و جماعت عدالت کردستان ۳ کرسی کسب کردند و سایر کرسی‌ها نیز میان احزاب و جریان‌های دیگر و سهمیه اقلیت‌ها توزیع شد.

نبود توافق میان احزاب اصلی بر سر سهم هر جریان در ساختار دولت، توزیع مسئولیت‌ها و برخی شروط متقابل، روند تشکیل کابینه دهم را طولانی کرده است و اکنون بخشی از این اختلافات در قالب پرونده‌های قضایی در دادگاه فدرال عراق نیز مطرح شده است.

بر اساس تصمیم جدید، رسیدگی به این پرونده‌ها در ۲۶ اکتبر از سر گرفته خواهد شد.