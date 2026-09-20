پایگاه «اکو عراق» از افزایش سریع نرخ دلار در برابر دینار عراق در بازار آزاد خبر داد و اعلام کرد نگرانی از احتمال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه عراق، در کنار عوامل اقتصادی، مالی و روانی، از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضا برای دلار و کاهش عرضه آن در بازار است

به گزارش کردپرس، پایگاه «اکو عراق» اعلام کرد نرخ دلار در برابر دینار عراق در بازار آزاد عراق شاهد افزایش سریع بوده است.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ دلار تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نگرانی از احتمال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه عراق عنوان شده است.

اکو عراق تأکید کرده است که افزایش کنونی نرخ دلار در برابر دینار تنها ناشی از یک عامل نیست، بلکه عوامل اقتصادی، مالی و روانی متعددی در این روند نقش دارند که در مقاطع مختلف فعال می‌شوند. افزایش تقاضا برای دلار و کاهش عرضه آن نیز از جمله عواملی است که بر افزایش نرخ ارز تأثیر گذاشته است.

این پایگاه همچنین گزارش داد نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره تحولات پس از ۳۰ سپتامبر و موضوع جمع‌آوری سلاح و انحصار آن در دست دولت، در کنار بحث‌ها درباره تحریم‌های احتمالی آمریکا و اقدامات مورد انتظار، موجب افزایش سطح بی‌اعتمادی در بازار شده است. بر همین اساس، برخی معامله‌گران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، تقاضای بیشتری برای خرید دلار پیدا کرده‌اند.

اکو عراق همچنین کاهش اعتماد به بخش بانکی را یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا برای دلار دانست و به‌عنوان نمونه به بحران بانک «الطیف» و واگذاری مدیریت این بانک به بانک مرکزی عراق در سوم سپتامبر گذشته اشاره کرد.

این پایگاه در پایان از بانک مرکزی عراق خواست تحولات بازار ارز را از نزدیک رصد و اقدامات مناسب را برای محدود کردن نوسانات و حفظ ثبات بازار اتخاذ کند؛ اقداماتی که به گفته اکو عراق می‌تواند به تقویت اعتماد به دینار عراق و بخش بانکی این کشور کمک کند.