خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای29شهریور خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۲:۵۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای29شهریور خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای29 شهریور منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی اکو عراق: نگرانی از تحریمهای آمریکا و افزایش تقاضا، دلار را در عراق گران کرد خبر بعدی تولید دانش درباره کردها در آمریکا
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