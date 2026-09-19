چطور باتری های سیلد اسید خودرو را شارژ کنیم؟
اصول اولیه باتریهای اسید سرب
باتریهای سرب-اسید همچنان یکی از قابل اعتمادترین و پرکاربردترین گزینههای ذخیرهسازی انرژی هستند. آنها همه چیز را از اتومبیل و موتورسیکلت گرفته تا سیستمهای پشتیبان و تجهیزات دریایی تغذیه میکنند. در داخل، صفحات سربی در یک الکترولیت اسید سولفوریک قرار دارند. هنگامی که باتری تخلیه میشود، اسید با واکنش با صفحات ضعیف میشود. شارژ کردن این فرآیند را معکوس میکند و قدرت اسید و وضعیت صفحات را بازیابی میکند.
بیشتر باتریهای سرب اسیدی ۱۲ ولتی هستند، اگرچه نسخههای ۶ ولتی و ۲۴ ولتی نیز برای کاربردهای خاص وجود دارند. ظرفیت با واحد آمپر-ساعت (Ah) اندازهگیری میشود و به شما میگوید که باتری در طول زمان چه مقدار جریان میتواند ارائه دهد. یک باتری سالم شارژ را به خوبی نگه میدارد و هنگام شارژ مجدد به طور کامل بازیابی میشود.
چرا شارژ صحیح اهمیت دارد؟
شارژ نادرست باتری ماشین به سرعت عمر آن را کوتاه میکند. شارژ بیش از حد، گرما و گاز تولید میکند که باعث خشک شدن الکترولیت یا آسیب به صفحات میشود. شارژ کمتر از حد، کریستالهای سولفات را روی صفحات باقی میگذارد که به مرور زمان سفت میشوند و ظرفیت را برای همیشه کاهش میدهند.
شارژ صحیح، باتری را برای سالها با ظرفیت کامل نگه میدارد. یک باتری اسید سربی که به خوبی نگهداری شود، اغلب در صورت استفاده منظم پنج تا هفت سال دوام میآورد، در حالی که عادات بد شارژ میتواند این مدت را به کمتر از دو سال کاهش دهد.
انواع باتریهای اسید سرب
باتریهای سرب-اسیدی غرقابی نوع سنتی هستند. آنها نیاز به شارژ گاه به گاه آب دارند و باید به صورت عمودی قرار گیرند تا از ریختن آب جلوگیری شود. آنها شارژ بیش از حد را بهتر از انواع مهر و موم شده تحمل میکنند، اما به دلیل آزاد کردن گاز هیدروژن، به تهویه نیاز دارند.
باتریهای AGM (باتریهای شیشهای جاذب) الکترولیت را در میان صفحات، در میان شیشهها نگه میدارند. این باتریها کاملاً آببندی شده، بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هستند و لرزش را به خوبی تحمل میکنند، که آنها را برای موتورسیکلتها و کاربردهای چرخه عمیق محبوب میکند.
باتریهای ژل از الکترولیت غلیظی استفاده میکنند که نمیریزد. آنها کندتر شارژ میشوند و به ولتاژ بالا حساس هستند، اما در دماهای شدید و شرایط تخلیه عمیق، عملکرد قابل اعتمادی دارند.
هر نوع از اصول شارژ اولیه یکسانی پیروی میکند، اما محدودیتها و نرخهای ولتاژ کمی متفاوت هستند.
مراحل شارژ
شارژرهای مدرن از سه مرحله اصلی برای درمان آرام باتری اسید سرب استفاده میکنند.
مرحلهی حجمی جریان بالایی را تا زمانی که باتری به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد شارژ برسد، ارائه میدهد. ولتاژ در اینجا به طور پیوسته افزایش مییابد.
مرحله جذب، ولتاژ را در حین افت جریان ثابت نگه میدارد. این کار ظرفیت باقیمانده را بدون تولید گاز اضافی تکمیل میکند.
مرحله شناور ولتاژ کمتری اعمال میکند تا باتری را بدون شارژ بیش از حد در طول اتصال طولانی مدت، پر نگه دارد.
درک این مراحل به شما کمک میکند تا تجهیزاتی را انتخاب کنید که از باتری شما محافظت کند.
انتخاب شارژر مناسب
یک شارژر باتری که به طور خودکار مراحل را تنظیم میکند، امنترین انتخاب برای هر باتری سرب اسیدی است. به دنبال شارژری باشید که با ولتاژ باتری شما مطابقت داشته باشد و تنظیماتی برای انواع باتریهای Flooded، AGM یا Gel ارائه دهد.
جریان نامی باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ظرفیت آمپر ساعت باتری باشد . یک باتری ۱۰۰ آمپر ساعت با شارژر ۱۰ تا ۲۰ آمپر به خوبی شارژ میشود. شارژر خیلی ضعیف کلی طول میکشد؛ شارژر خیلی قوی هم خطر داغ شدن بیش از حد را دارد.
جبران دما در محیطهای سرد یا گرم مفید است، زیرا ولتاژ را تنظیم میکند تا از شارژ بیش از حد یا کمتر از حد مجاز جلوگیری شود.
راهنمای شارژ گام به گام
با ایمنی شروع کنید. در یک محل تهویه کار کنید، از دستکش و محافظ چشم استفاده کنید و شعلههای آتش را دور نگه دارید.
در باتریهای آبگرفته، ترمینالها را تمیز کرده و سطح الکترولیت را بررسی کنید. در صورت مشاهده صفحات، آب مقطر اضافه کنید، اما هرگز بیش از حد پر نکنید.
ابتدا گیره مثبت (قرمز) را به ترمینال مثبت و سپس منفی (مشکی) را به ترمینال منفی وصل کنید. برای باتریهای کاملاً خراب، منفی را به جای ترمینال به یک قسمت فلزی شاسی خودرو وصل کنید تا خطر جرقه کاهش یابد.
در صورت نیاز به تنظیمات دستی، شارژر را روی نوع و ولتاژ صحیح باتری تنظیم کنید. شارژ را شروع کنید.
بگذارید شارژر تا زمانی که نشانگر شارژ کامل را نشان دهد یا به حالت شناور تغییر کند، کار کند. شارژرهای هوشمند این کار را به طور خودکار انجام میدهند.
پس از اتمام کار، ابتدا گیره منفی و سپس مثبت را بردارید.
نظارت در حین شارژ
مراقب دمای باتری باشید. باید ولرم بماند. اگر داغ شد، فوراً شارژ را متوقف کنید.
برای باتریهای آبگرفته، سطح الکترولیت را در اواسط شارژ و در دشارژهای عمیق بررسی کنید. ایجاد حباب در مرحله جذب طبیعی است اما نباید شدید باشد.
ولتاژ یک باتری اسید سربی ۱۲ ولتی کاملاً شارژ شده در حالت استراحت باید ۱۲.۶ تا ۱۲.۸ ولت باشد . هر مقداری کمتر از ۱۲.۴ ولت به این معنی است که باتری کاملاً شارژ نشده یا مشکل دارد.
اقدامات احتیاطی ایمنی
باتریهای سرب-اسیدی حاوی اسید خورنده هستند و میتوانند گاز هیدروژن قابل انفجار تولید کنند. همیشه در فضایی با تهویه مناسب شارژ کنید.
هرگز در حالی که شارژر روشن است، گیرهها را وصل یا جدا نکنید. جرقه میتواند گاز را مشتعل کند.
از شارژ کردن باتری یخزده خودداری کنید؛ ابتدا اجازه دهید تا دمای آن به دمای اتاق برسد.
اگر اسید روی پوست ریخت، فوراً با آب فراوان بشویید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید.
اشتباهات رایجی که باید از آنها اجتناب کنید
قرار دادن باتری روی شارژر جریان ثابت معمولی برای مدت طولانی باعث شارژ بیش از حد و از دست دادن آب میشود.
شارژ با ولتاژ خیلی بالا به باتریهای ژلهای و AGM به سرعت آسیب میرساند. همیشه به حداکثر ولتاژ جذب سازنده ، که معمولاً حدود ۱۴.۱ تا ۱۴.۴ ولت برای AGM و کمتر برای ژلهای است، توجه کنید.
اشتباه گرفتن اتصالات ترمینال میتواند به باتری و شارژر آسیب برساند.
نادیده گرفتن دما - شارژ در سرمای شدید بدون جبران خسارت، باتری را کم شارژ میکند.
نگهداری طولانی مدت
باتریها را کاملاً شارژ شده در جای خشک و خنک نگهداری کنید. شارژ ماهانه از دشارژ شدن و سولفاته شدن باتری جلوگیری میکند.
برای جلوگیری از خوردگی، ترمینالها را مرتباً تمیز کنید. پس از تمیز کردن، از وازلین یا محافظ ترمینال استفاده کنید.
شارژ متعادل - شارژ بیش از حد کنترل شده - با حذف سولفات و مخلوط کردن الکترولیت به باتریهای غرق شده کمک میکند، اما فقط زمانی که سازنده توصیه کرده است از آن استفاده کنید.
اتصالات را محکم نگه دارید و موارد ترک خورده یا برآمدگی کنارهها را که نشان دهنده مشکلات داخلی است، بررسی کنید.
عیبیابی مشکلات شارژ
اگر باتری شارژ را نگه نمیدارد، با یک تستر بار یا مولتیمتر آن را آزمایش کنید. ولتاژ پایین پس از شارژ کامل نشاندهندهی صفحات فرسوده یا اتصال کوتاه داخلی است.
شارژ آهسته میتواند به معنای شارژر ضعیف یا سولفاته شدن شدید باشد. حالت سولفاتزدایی در برخی از شارژرهای هوشمند گاهی اوقات میتواند باتریهای سولفاته شده را بازیابی کند.
گاز یا گرمای بیش از حد، نشان دهنده یک شارژر معیوب است که ولتاژ زیادی را ارائه میدهد.
همیشه علائم را با سن و سابقه استفاده باتری مقایسه کنید. اکثر باتریهای سرب اسیدی در نهایت فرسوده میشوند و به جای تعمیر، نیاز به تعویض دارند.
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