اجرای طرح های مرمتی ۶ بنای تاریخی بیجار با اعتبار ۹ میلیارد تومان

سرویس کردستان - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: طرح های مرمت و حفاظت از ۶ بنای تاریخی بیجار با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گزارش کرد پرس، علی بهنیا در جریان بازدید از پروژه های مرمتی شهرستان بیجار اظهار کرد: حفاظت، مرمت و احیای بناهای تاریخی از اولویت های حوزه میراث فرهنگی استان است و در همین راستا پروژه های مختلفی برای صیانت از آثار ارزشمند تاریخی در حال اجراست.

معاون میراث فرهنگی کردستان افزود: در این بازدید روند اجرای پروژه های مرمت قلعه صلوات آباد، حمام صلوات آباد، پل تاریخی گل قشلاق، برج آجری اشقون بابا، تیمچه امیرتومان و تیمچه حاج شهباز در شهرستان بیجار مورد بررسی قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی کردستان با اشاره به اختصاص بیش از ۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه ها، بیان کرد: این اعتبارات در راستای مرمت، حفاظت، استحکام بخشی و جلوگیری از آسیب های بیشتر به بناهای تاریخی هزینه می شود.

بهنیا یادآور شد: عملیات مرمتی این بناها با هدف حفظ اصالت و ارزش های معماری و تاریخی آن ها در حال انجام است و تلاش می شود روند اجرای پروژه ها با رعایت ضوابط و اصول فنی میراث فرهنگی دنبال شود.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی مناطق، بیان کرد: مرمت و احیای این آثار علاوه بر حفظ میراث گذشتگان، زمینه بهره برداری مناسب از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری شهرستان را فراهم می کند.

معاون میراث فرهنگی کردستان گفت: نظارت بر روند اجرای پروژه های مرمتی و تامین اعتبار مورد نیاز برای تداوم عملیات، از برنامه های این اداره کل برای حفاظت از آثار تاریخی استان است.