مدیریت یکپارچه مرز باشماق برای مقابله با تخلفات تقویت شود

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت یکپارچه مرز باشماق مریوان گفت: برای کاهش مشکلات و مقابله مؤثر با تخلفات، هماهنگی میان دستگاه های متولی باید بیش از گذشته تقویت شود.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهار کرد: مرز باشماق از اهمیت اقتصادی و تجاری بالایی برخوردار است و در کنار حفظ فعالیت روزمره مرز و درآمد مردم منطقه، باید با تخلفات نیز در چارچوب قانون برخورد شود.

وی فعالیت افراد کثیرالسفر در قالب کالای همراه مسافر را یکی از مسائل موجود در مرز باشماق عنوان کرد و افزود: برای ساماندهی این موضوع باید راهکار قانونی و قابل اجرا پیش بینی شود.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع ادامه داد: در کنار صیانت از حقوق مردم، با افرادی که برخلاف قانون و مقررات عمل می کنند نیز باید برخورد قانونی صورت گیرد.

ورمقانی خواستار ارائه گزارش های دقیق و مستند از سوی گمرک درباره افراد کثیرالسفر شد و گفت: فهرست افرادی که به صورت مکرر از رویه کالای همراه مسافر استفاده می کنند باید در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گیرد تا پرونده آنها با مستندات کافی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برخورد صرف با افراد جایگزین شونده مشکل را حل نمی کند، افزود: باید افرادی که در داخل کشور نقش اصلی در سازماندهی این تخلفات دارند نیز شناسایی شوند، چرا که ممکن است پس از برخورد با برخی افراد، افراد دیگری جایگزین آنها شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از برگزاری جلسه شورای تأمین در شهرستان مریوان برای بررسی میدانی مشکلات مرز باشماق خبر داد و گفت: این نشست با حضور دستگاه های مرتبط از جمله گمرک، راهداری، مرزبانی، انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی، گذرنامه و تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

مدیریت یکپارچه مرز بخشی از مشکلات باشماق را کاهش داده است

ورمقانی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورای تأمین استان درباره مدیریت و هماهنگی یکپارچه مرز اظهار کرد: با واگذاری مسئولیت مدیریت و هماهنگی مرز به فرماندار مریوان، بخشی از مشکلات برطرف شده است، اما موضوعاتی همچون فعالیت کثیرالسفرها و انتقال سوخت توسط کامیون ها همچنان نیازمند پیگیری است.

وی صف های طولانی کامیون ها را یکی دیگر از مشکلات مرز باشماق عنوان کرد و گفت: اقداماتی از سوی راهداری و مرزبانی انجام شده و دیوارکشی های مورد نیاز نیز صورت گرفته است.

وی افزود: ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز نیز با هدف کاهش صف کامیون ها انجام شده، اما راهکار اساسی برای کاهش این صف ها، راه اندازی ایکس ری خودرویی است که بهره برداری از آن می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.

معاون استاندار کردستان همچنین کمبود نیروی انسانی در گمرک را از دیگر مسائل موجود دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید چاره اندیشی شود.

پلاک گذاری دام برای کنترل قاچاق

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به قاچاق دام در مرزهای غیررسمی استان گفت: اختلاف قیمت برخی کالاها و دام در اقلیم کردستان عراق با استان، زمینه قاچاق برخی اقلام از جمله سوخت و دام را فراهم کرده است.

ورمقانی پلاک گذاری دام را یکی از راهکارهای کنترل قاچاق عنوان کرد و افزود: دام های دشت گل قروه با هماهنگی جهاد کشاورزی و دامپزشکی در حال پلاک گذاری هستند و در صورت توقف این روند در سایر شهرستان ها، فرمانداری ها باید موضوع را اعلام کنند تا اکیپ های مربوطه فعال شوند.

وی بیان کرد: با پلاک گذاری دام ها، امکان شناسایی آنها در نقاط مختلف فراهم می شود و در صورت مشاهده دام فاقد پلاک یا موارد مشکوک، مطابق قانون با قاچاق برخورد خواهد شد.

ورمقانی در پایان با بیان اینکه مدیریت یکپارچه مرز یک چالش کشوری است، اظهار کرد: دستگاه هایی مانند گمرک، تعزیرات حکومتی، مرزبانی، دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی هرکدام وظایف و قوانین خاص خود را دارند و برای حل مشکلات مرزی باید سازوکار هماهنگی میان این دستگاه ها به شکل مؤثرتری دنبال شود.

شناسایی ۴۰ تا ۵۰ فرد کثیرالسفر در مرز باشماق

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان نیز از شناسایی حدود ۴۰ تا ۵۰ فرد کثیرالسفر خبر داد که با استفاده مکرر از رویه کالای همراه مسافر اقدام به ورود کالا می کنند.

علی خداویسی اظهار کرد: کالای همراه مسافر دارای ضوابط مشخصی است، اما برخی افراد با سوءاستفاده از این رویه، طی هفته و ماه چندین بار از مرز عبور کرده و اقدام به انتقال کالا می کنند.

وی با اشاره به معافیت ۸۰ دلاری مرزنشینان افزود: قانونگذار این معافیت را برای مرزنشینان در نظر گرفته است، اما در مواردی شاهد سوءاستفاده از این ظرفیت هستیم و باید فرآیند ورود کالا به گونه ای ساماندهی شود که تعداد دفعات استفاده افراد از این رویه به صورت دقیق ثبت و قابل رصد باشد.

خداویسی ادامه داد: بخشی از کالاهای واردشده شامل پوشاک است و بخش دیگری نیز مواد غذایی و اقلام آرایشی و بهداشتی را شامل می شود که برخی از آنها تأییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح را ندارند.

وی تأکید کرد: هدف از ساماندهی این فرآیند، جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان کالای همراه مسافر و در عین حال حفظ حقوق مرزنشینان و افرادی است که در چارچوب قانون از این ظرفیت استفاده می کنند.