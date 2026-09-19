کردپرس
کشف جسد در یکی از باغ های قروه؛ احتمال قتل رد شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

کشف جسد در یکی از باغ های قروه؛ احتمال قتل رد شد

سرویس کردستان - فرمانداری شهرستان قروه با رد شایعات منتشرشده درباره کشف جسد یک مرد در یکی از باغ های اطراف این شهرستان، گفت: پس از بررسی و انجام تحقیقات از سوی مراجع ذی صلاح، احتمال قتل منتفی و علت مرگ، خودکشی اعلام شده است.

به گزارش کرد پرس، شامگاه جمعه اخباری درباره کشف جسد یک مرد در یکی از باغ های اطراف شهرستان قروه در شبکه های اجتماعی منتشر شد که گمانه زنی هایی را در فضای عمومی به دنبال داشت.

در پی انتشار این مطالب، فرمانداری شهرستان قروه در اطلاعیه ای اعلام کرد که موضوع بلافاصله از سوی مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات لازم، هرگونه احتمال وقوع قتل رد شده است.

در این اطلاعیه آمده است: «در پی کشف جسد فردی در یکی از باغات اطراف شهرستان و انتشار برخی اخبار و مطالب نادرست، موضوع بلافاصله توسط مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات لازم، هرگونه احتمال قتل رد و علت مرگ، خودکشی اعلام شد».

فرمانداری قروه همچنین از شهروندان و رسانه ها خواست از انتشار اخبار تأییدنشده و شایعات در این زمینه خودداری کرده و اخبار مربوط را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
قانون تصویب‌شده در پارلمان ترکیه مطابق خواسته‌های ما نیست
خبر قبلی
قانون تصویب‌شده در پارلمان ترکیه مطابق خواسته‌های ما نیست
مدیریت یکپارچه مرز باشماق برای مقابله با تخلفات تقویت شود
خبر بعدی
مدیریت یکپارچه مرز باشماق برای مقابله با تخلفات تقویت شود
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.