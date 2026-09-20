هلال احمر کردستان به ۳۰ مصدوم ۱۰ حادثه امدادرسانی کرد

سرویس کردستان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان از وقوع ۱۰ حادثه و امدادرسانی به ۳۰ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ۱۰ تیم امدادی و عملیاتی برای ارائه خدمات به حادثه دیدگان به محل حوادث اعزام شدند.

به گزارش کرد پرس، پیام جلالی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع ۱۰ حادثه در نقاط مختلف استان طی ۷۲ ساعت گذشته، تیم های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر پس از دریافت گزارش حادثه به محل اعزام و خدمات مورد نیاز را به حادثه دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: در مجموع این حوادث ۳۰ نفر مصدوم شدند که نیروهای هلال احمر با حضور در صحنه و انجام اقدامات امدادی و درمانی، به آنها خدمات رسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: چهار نفر از مصدومان با اقدامات نیروهای امدادی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و چهار نفر نیز پس از دریافت خدمات لازم، به صورت سرپایی درمان شدند.

وی همچنین از انجام عملیات رهاسازی برای ۲ نفر از حادثه دیدگان خبر داد و گفت: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در این حوادث، اقدامات تخصصی امدادی و عملیاتی مورد نیاز را انجام دادند.

جلالی با اشاره به مشارکت ۱۰ تیم امدادی و عملیاتی در این مأموریت ها بیان کرد: تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان با استفاده از تجهیزات امدادی و تخصصی، در کوتاه ترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر شدند و خدمات لازم را ارائه کردند.

وی با قدردانی از تلاش امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر کردستان تأکید کرد: آمادگی نیروهای امدادی و حضور سریع و مؤثر در صحنه حوادث از اولویت های جمعیت هلال احمر است و تیم های عملیاتی استان به صورت مستمر برای پاسخگویی به حوادث در آماده باش قرار دارند.