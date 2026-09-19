پینگ پنگ باز کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد

سرویس کردستان - پاکزاد رحیمیان، پینگ پنگ باز نوجوان کردستانی، با دعوت فدراسیون تنیس روی میز در اردوی تیم ملی نوجوانان پسران کشور حضور خواهد یافت.

به گزارش کرد پرس، اردوی تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان پسران کشور روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریورماه به میزبانی تهران برگزار می شود و ۹ ورزشکار برتر این رده سنی در آن حضور خواهند داشت.

پاکزاد رحیمیان، ورزشکار نوجوان کردستانی، نیز با نظر کادر فنی فدراسیون تنیس روی میز به این اردو دعوت شده است و در تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم ملی شرکت می کند.

این اردو با هدف ارزیابی فنی و آماده سازی ورزشکاران رده نوجوانان برگزار می شود و هدایت تمرینات بر عهده مهران احدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان تنیس روی میز کشور، است.