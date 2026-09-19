عاملان قتل شهروند ۲۶ ساله سنندجی در باغ ژاله دستگیر شدند

سرویس کردستان - رئیس پلیس آگاهی کردستان از شناسایی و دستگیری ۲ نفر در ارتباط با قتل یک زن ۲۶ ساله در محله باغ ژاله سنندج خبر داد و گفت: همسر مقتول با انگیزه اختلافات خانوادگی، فردی را در ازای دریافت وجه برای قتل همسرش اجیر کرده بود.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی وقوع قتل یک زن ۲۶ ساله در محله باغ ژاله سنندج که بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داده بود، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، سرنخ هایی از نقش همسر مقتول در این جنایت به دست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: ماموران در عملیاتی، همسر مقتول و فرد دیگری را که در این جنایت با وی همکاری داشت، شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ عبدی با اشاره به اعتراف متهمان در جریان تحقیقات پلیسی، گفت: بررسی های انجام شده نشان داد همسر مقتول به دلیل اختلافات خانوادگی، فردی را در ازای دریافت وجه نقد برای به قتل رساندن همسر خود اجیر کرده بود.

وی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.