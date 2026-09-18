کردپرس
دادگاه عراق نماینده پارلمان را به ۷ سال حبس محکوم کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۲۰:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دادگاه عراق نماینده پارلمان را به ۷ سال حبس محکوم کرد

هیئت پاکدستی عراق از صدور حکم ۷ سال حبس برای «بها نوری»، نماینده پارلمان این کشور، به اتهام تحصیل نامشروع ثروت خبر داد.

به گزارش کردپرس، هیئت پاکدستی عراق اعلام کرد دادگاه این کشور «بها نوری»، نماینده پارلمان عراق، را به اتهام کسب غیرقانونی ثروت به ۷ سال حبس محکوم کرده است.

بر اساس اعلام هیئت پاکدستی عراق، در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شده است که ثروت متهم به شکل غیرقانونی افزایش یافته و ارزش دارایی‌های وی به ۵.۸ میلیارد دینار عراق و ۱۰.۹ میلیون دلار آمریکا رسیده است.

همچنین بر اساس حکم دادگاه، بها نوری ملزم شده است بیش از ۴۰ میلیارد دینار عراق را به‌عنوان ارزش اموال به‌دست‌آمده از طریق غیرقانونی و جریمه مربوط به آن، بازگرداند.

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