خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۲۰:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
سفر نخستوزیر عراق به آمریکا؛ دیدار با ترامپ در دستور کار
سخنگوی دولت عراق از سفر «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر این کشور، به آمریکا در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که وی ضمن شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، و شماری از سران کشورها دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش کردپرس، «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر این کشور، هفته آینده به آمریکا سفر خواهد کرد.
العبودی گفت که الزیدی در جریان این سفر در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت و سخنرانی خواهد کرد و با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، و سران شماری از کشورهای دیگر دیدار خواهد داشت.
سخنگوی دولت عراق با اشاره به اینکه فعالیتهای نخستوزیر این کشور در چارچوب روابط راهبردی عراق با کشورهای مختلف انجام میشود، افزود که الزیدی در جریان سفر خود در جلسه اتاق بازرگانی آمریکا نیز شرکت خواهد کرد.
به گفته العبودی، این بخش از برنامه سفر نخستوزیر عراق با هدف پیگیری و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان بغداد و واشنگتن انجام خواهد شد.
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