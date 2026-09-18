۵ چالش پیش روی بودجه عراق در سال ۲۰۲۷؛ از نفت تا سهم اقلیم کردستان

نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی، اعلام کرد که هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه عراق برای سال ۲۰۲۷ ممکن است از ۶۰ هزار میلیارد دینار فراتر رود و افزایش بدهی داخلی و سهم اقلیم کردستان از مهم‌ترین چالش‌های این بودجه خواهد بود.

به گزارش کردپرس، نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به چالش‌های پیش روی تدوین بودجه عراق برای سال ۲۰۲۷، پنج موضوع اصلی را که می‌تواند بر روند تهیه و اجرای این بودجه تأثیرگذار باشد، تشریح کرد.

مرسومی در تشریح نخستین چالش، به دشواری برآورد قیمت هر بشکه نفت و میزان صادرات نفت اشاره کرد و گفت شرایط کنونی منطقه، به‌ویژه بسته‌شدن تنگه هرمز و نبود چشم‌اندازی روشن درباره مدت زمان تداوم این وضعیت، پیش‌بینی درآمدهای نفتی را با دشواری مواجه کرده است.

وی دومین چالش را تأمین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه دانست و افزود که این هزینه‌ها ممکن است از ۶۰ هزار میلیارد دینار فراتر رود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش قابل‌توجه بدهی‌های داخلی و احتمال دریافت وام‌های خارجی کلان، از عوامل مؤثر بر وضعیت مالی دولت عراق خواهد بود.

مرسومی همچنین سهم اقلیم کردستان از بودجه را یکی دیگر از مسائل مهم در بودجه سال ۲۰۲۷ عنوان کرد. بر اساس توضیحات وی، سهم اقلیم با استناد به آخرین سرشماری جمعیت به ۱۴.۱ درصد افزایش یافته و میزان این سهم حدود ۲۹ هزار میلیارد دینار برآورد شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به پرونده استخدام و تبدیل قراردادها به استخدام دائمی و همچنین تعهدات مالی مربوط به کارکنان دولت اشاره کرد و گفت پرداخت برخی از این تعهدات بیش از یک سال به تأخیر افتاده است و تعیین تکلیف آنها می‌تواند بر هزینه‌های بودجه تأثیر بگذارد.

به گفته مرسومی، تخصیص‌های مالی وزارت نفت نیز از دیگر چالش‌های بودجه ۲۰۲۷ خواهد بود؛ چرا که این تخصیص‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این افزایش به اجرای مدل اقتصادی جدید برای تعیین قیمت نفت داخلی اختصاص‌یافته به مصرف داخلی مرتبط است.