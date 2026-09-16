کردپرس
حریق گسترده در یک پالایشگاه نفت در نزدیکی اربیل
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۲۳:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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حریق گسترده در یک پالایشگاه نفت در نزدیکی اربیل

گزارش‌های اولیه از وقوع آتش‌سوزی مهیب در یک پالایشگاه نفت در مسیر پردی به اربیل در اقلیم کردستان عراق حکایت دارد.

به گزارش کردپرس، یک پالایشگاه نفت در مسیر پردی به اربیل دچار حریق شده و شعله‌های آتش گسترده است.

جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این حادثه و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است.

ویدئویی از محل پالایشگاه منتشر شده است که ابعاد گسترده آتش‌سوزی و شعله‌های بلند ناشی از این حادثه را نشان می‌دهد.

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