حریق گسترده در یک پالایشگاه نفت در نزدیکی اربیل

به گزارش کردپرس، یک پالایشگاه نفت در مسیر پردی به اربیل دچار حریق شده و شعله‌های آتش گسترده است.

جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این حادثه و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است.

ویدئویی از محل پالایشگاه منتشر شده است که ابعاد گسترده آتش‌سوزی و شعله‌های بلند ناشی از این حادثه را نشان می‌دهد.