تصویب و بررسی ایجاد دو مرز جدید در آذربایجانغربی
به گزارش کردپرس، اسکندر مومنی وزیر کشور که با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به آنکارا سفر کرده، با مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر کشور در تشریح نتایج دیدار خود با وزیر کشور ترکیه در آنکارا گفت: این دیدار در فضایی بسیار خوب و صمیمی برگزار شد و دو طرف درباره توسعه همکاریهای مرزی، امنیتی، انتظامی و پلیسی گفتوگو کردند.
اسکندر مومنی با اشاره به توافق ایران و ترکیه برای افزایش تعداد مرزهای فعال میان دو کشور، افزود: در حال حاضر سه مرز فعال داریم و مقرر شد یک مرز دیگر نیز در منطقه سلماس فعال شود و دو طرف باید مقدمات و زیرساختهای لازم را فراهم کنند که این کار آغاز شده است.
وی همچنین با بیان اینکه پیشبینی میکنم این مرز در اولین فرصت بازگشایی شود، خاطرنشان کرد: درباره مرز پنجم در منطقه چالدران نیز مقرر شد مطالعات بیشتری انجام شود.
وزیر کشور از توافق ایران و ترکیه برای فعال شدن کارگروههای تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی دو کشور نیز خبر داده و افزود: ایران و ترکیه دارای توافقنامه امنیتی هستند و کمیته مشترک امنیتی معمولاً سالانه برگزار میشود.
مومنی همچنین با اشاره به اینکه این کمیته سال گذشته در تهران و امسال در آنکارا برگزار و مقرر شد کارگروههای ذیل آن فعال شوند، اضافه کرد: کارگروههای مرتبط با مبارزه با قاچاق سلاح، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و مهاجرتهای غیرقانونی از جمله این کارگروهها هستند که قرار است فعالیت خود را آغاز کنند.
وی در پایان با قدردانی از دولت و ملت ترکیه به دلیل حمایتهای این کشور از ایران در دوره جنگهای تحمیلی، روابط دو کشور را در حوزههای مختلف مثبت ارزیابی کرده و افزود: ایران و ترکیه در زمینههای تجاری، اقتصادی، امنیتی، انتظامی، فرهنگی و گردشگری همکاری دارند و روابط میان دو کشور در همه این حوزهها برقرار است.
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