۷۰ درصد تاکسی های سنندج فرسوده است

سرویس کردستان - رئیس سازمان حمل ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج گفت: حدود ۷۰ درصد ناوگان تاکسیرانی این شهر فرسوده است و کمبود جدی اتوبوس نیز موجب شده توسعه و نوسازی حمل ونقل عمومی به یکی از نیازهای اساسی شهر تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، حمید خضری در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر ناوگان حمل ونقل عمومی سنندج با وجود محدودیت ها و کمبودهای موجود در بخش های مختلف به شهروندان خدمات ارائه می دهد، اما ظرفیت فعلی پاسخگوی نیازهای رو به افزایش شهر نیست.

وی افزود: سه هزار و ۱۳۰ دستگاه تاکسی در ناوگان شهری سنندج فعالیت دارند که خدمات آنها در قالب ۴۸ خط تاکسیرانی و همچنین به صورت گردشی ارائه می شود.

رئیس سازمان حمل ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج با اشاره به فرسودگی بخش قابل توجهی از تاکسی های شهر گفت: حدود ۷۰ درصد تاکسی های سنندج فرسوده هستند و تسریع در روند نوسازی این ناوگان ضروری است.

خضری ادامه داد: طی سال های اخیر ۲۳۰ دستگاه تاکسی با خودروی سورن پلاس نوسازی شده و پیگیری برای استمرار و توسعه طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در دستور کار قرار دارد.

وی از خرید هشت دستگاه ون خبر داد و گفت: این ون ها از اول مهر به ناوگان حمل ونقل دانش آموزی اضافه می شوند.

فعالیت روزانه ۲۰ تا ۲۱ دستگاه اتوبوس

رئیس سازمان حمل ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج درباره وضعیت ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۲۰ تا ۲۱ دستگاه اتوبوس در خطوط شهری فعال است، در حالی که این تعداد متناسب با جمعیت شهر، توسعه مناطق مسکونی و افزایش تقاضای سفر نیست.

خضری افزود: در مقاطعی حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل ونقل عمومی سنندج وجود داشت، اما امروز تعداد اتوبوس های فعال روزانه به حدود ۲۰ دستگاه کاهش یافته است.

وی با اشاره به خرید ۱۶ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۱ گفت: شهرداری سنندج این اتوبوس ها را با استفاده از منابع مالی خود خریداری کرد که برای توسعه حمل ونقل عمومی دسترس پذیر و استفاده افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی و حرکتی مناسب سازی شده اند.

رئیس سازمان حمل ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج ادامه داد: با وجود تأمین اعتبار این ۱۶ دستگاه از سوی شهرداری، تاکنون پنج دستگاه تحویل شده و تحویل ۱۱ دستگاه باقی مانده در حال پیگیری است.

خضری گفت: تکمیل فرآیند تحویل این ۱۱ دستگاه می تواند بخشی از کمبود موجود در ناوگان اتوبوسرانی سنندج را جبران کند.

ضرورت تقویت حمل ونقل در مناطق کم برخوردار

وی درباره پوشش جغرافیایی حمل ونقل عمومی سنندج اظهار کرد: تلاش شده است خدمات این بخش علاوه بر مناطق مرکزی، شهرک ها، مناطق پیرامونی و نواحی کم برخوردار و منفصل شهری از جمله نایسر، حسن آباد، ننله و بهاران را نیز پوشش دهد.

خضری افزود: توسعه شهر، شرایط توپوگرافی سنندج و کمبود اتوبوس موجب شده است سطح پوشش و تناوب خدمات در برخی مسیرها و مناطق همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد.

وی فرسودگی ناوگان تاکسیرانی و کمبود اتوبوس های فعال را از مهم ترین چالش های حمل ونقل عمومی سنندج عنوان کرد و گفت: برون رفت از این وضعیت نیازمند برنامه ای همزمان برای نوسازی، توسعه و افزایش بهره وری ناوگان است.

رئیس سازمان حمل ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج ادامه داد: در بخش تاکسیرانی باید تداوم طرح نوسازی و جایگزینی تاکسی های فرسوده، استفاده از ظرفیت تسهیلات و حمایت های دولتی و تسهیل فرآیند نوسازی برای رانندگان دنبال شود.

خضری پیگیری تحویل ۱۱ دستگاه اتوبوس باقی مانده از ۱۶ دستگاه خریداری شده را اولویت نخست بخش اتوبوسرانی دانست و افزود: در کنار آن باید تأمین اتوبوس های جدید از محل اعتبارات و منابع شهرداری، حمایت های دولتی و سایر ظرفیت های قانونی تأمین مالی دنبال شود.

وی گفت: بازنگری و بهینه سازی خطوط براساس میزان تقاضای سفر، افزایش تعداد اتوبوس های فعال، کاهش فاصله زمانی حرکت ناوگان و تقویت خدمات در ساعات پرتردد از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خضری بر ضرورت توسعه ناوگان مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی و حرکتی تأکید کرد و افزود: دسترس پذیری حمل ونقل عمومی باید همزمان با توسعه کمی ناوگان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: حل پایدار مشکلات حمل ونقل عمومی سنندج صرفاً با امکانات و منابع جاری مدیریت شهری امکان پذیر نیست و برای تأمین و نوسازی ناوگان، حمایت دولت و دستگاه های مسئول ضروری است.