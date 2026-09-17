خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ ۱۱:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
انفجار یک منزل مسکونی در محله بازرگانی کرمانشاه
سرویس کرمانشاه _ وقوع انفجار در یک منزل مسکونی واقع در محله بازرگانی شهر کرمانشاه یک مصدوم برجای گذاشت. به گزارش کردپرس بنابر اعلام روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، دقایق ابتدایی بامداد امروز پنجشنبه ( ۲۶ شهریورماه) گزارش حادثه انفجار منزل مسکونی در محله بازرگانی به ستاد فرماندهی سازمان اطلاع داده شد که تیمهای عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی به محل اعزام شدند. نیروهای عملیاتی سازمان پس از رسیدن به محل حادثه، با تسلط کامل عملیات حراست ایمنی منطقه را بر عهده گرفته و اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت محیط به اجرا درآوردند. متأسفانه در اثر این حادثه، یک نفر از ساکنان (آقا) دچار مصدومیت شد که بلافاصله توسط تیمهای امدادی امدادرسانی شده و جهت درمان به بیمارستان منتقل شد. @isnakermanshah24
به گزارش کردپرس بنابر اعلام روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، دقایق ابتدایی بامداد امروز پنجشنبه ( ۲۶ شهریورماه) گزارش حادثه انفجار منزل مسکونی در محله بازرگانی به ستاد فرماندهی سازمان اطلاع داده شد که تیمهای عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی به محل اعزام شدند.
نیروهای عملیاتی سازمان پس از رسیدن به محل حادثه، با تسلط کامل عملیات حراست ایمنی منطقه را بر عهده گرفته و اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت محیط به اجرا درآوردند.
متأسفانه در اثر این حادثه، یک نفر از ساکنان دچار مصدومیت شد که بلافاصله توسط تیمهای امدادی امدادرسانی شده و جهت درمان به بیمارستان منتقل شد.
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