۸۰۷هزار تن کانسنگ طلا در معدن چیچکلو تکاب شناسایی شد
به گزارش کردپرس، در دیدار مدیران هلدینگ امداد معدن با سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، راهکارهای رفع موانع سرمایهگذاری و تسریع در روند توسعه معدن طلای چیچکلو و ایجاد واحد فرآوری و تولید شمش در شهرستان تکاب مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با هدف فراهمکردن زمینههای لازم برای تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین تسهیل فرآیند احداث کارخانه فرآوری طلا در محدوده معدنی شهرستان تکاب برگزار شد.
مدیر کل صمت آذربایجان غربی در این باره گفت: طرحی که میتواند در صورت تحقق، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی منطقه تکاب و استان آذربایجانغربی داشته باشد.
او با اشاره به اینکه این معدن از نظر جغرافیایی در دو استان کردستان و آذربایجانغربی قرار گرفته است، افزود: سرمایهگذاری در معدن طلای چیچکلو توسط هلدینگ معدنی امداد و با مشارکت بانک صادرات، از مجموعههای زیرمجموعه بانک صادرات ایران و کمیته امداد دنبال میشود.
خیرخواه گفت: تصمیم گیری در خصوص تکمیل عملیات اکتشافی در اولین نشست شورای معادن استان مطرح می شود.
مدیر کل صمت استان گفت: معدن چیچکلو شامل ٣ زون A، B و C است و بر اساس برآوردهای انجام و حدود ۸۰۷ هزار تن کانسنگ با عیار یک گرم طلا در تن (1ppm)در این محدوده شناسایی شده است که با تکمیل عملیات اکتشافی احتمال افزایش این ذخیره پیش بینی می شود.
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